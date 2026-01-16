Против экс-президента Южной Кореи и его жены проведут допрасследование

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Парламент Южной Кореи одобрил решение о проведении дополнительного специального прокурорского расследования в отношении бывшего президента Юн Сок Ёля, который в декабре 2024 года ввел в стране кратковременное военное положение, и его жены Ким Гон Хи, которая обвиняется в коррупции, передает в пятницу агентство Парламент Южной Кореи одобрил решение о проведении дополнительного специального прокурорского расследования в отношении бывшего президента Юн Сок Ёля, который в декабре 2024 года ввел в стране кратковременное военное положение, и его жены Ким Гон Хи, которая обвиняется в коррупции, передает в пятницу агентство Рёнхап

Центральный районный суд Сеула в пятницу приговорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюремного заключения по ряду неосновных обвинений - препятствовании аресту и нарушении прав семи членов кабинета министров, не приглашенных на заседание для рассмотрения плана введения военного положения, а также повторном составлении и уничтожении пересмотренной прокламации уже после отмены положения. При этом Юн Сок Ёль является фигурантом еще трех судебных разбирательств, связанных с попыткой введения военного положения, включая основное обвинение - в руководстве мятежом. Южнокорейская прокуратура 13 января на заключительном заседании суда запросила для бывшего президента смертную казнь по обвинениям в организации мятежа. Вынесение вердикта по этому делу ожидается 19 февраля.

"Национальное собрание сегодня после обеда 172 голосами "за" одобрило "Законопроект о назначении специального прокурора с целью проведения достоверного разбирательства в отношении действий Юн Сок Ёля и Ким Гон Хи по организации мятежа, махинациям с ценными бумагами и монополизации государственной власти", два депутата проголосовали против", - говорится в сообщении агентства Рёнхап, опубликованном в пятницу. Как отмечается, законопроект предложила правящая "Объединенная демократическая партия" и он был принят спустя 24 часа затягивания обсуждений со стороны оппозиционных партий.

По данным Рёнхап, новая команда специального прокурора повторно расследует те пункты дела, которым "было уделено недостаточно внимания", а также проведет дополнительное расследование еще 17 небольших подозрений в отношении экс-президента и его супруги. Ожидается, что следствие будет вестись максимум 170 дней, а новая команда спецпрокурора будет состоять из 251 человека.

При этом, как добавляет Рёнхап, новая команда специального прокурора в рамках своей деятельности проведет в том числе дополнительное расследование в отношении гибели бойца южнокорейской морской пехоты Чхэ Су Гына в июле 2023 года, который погиб в ходе поисково-спасательной операции во время сильных проливных дождей. Следствие выяснило, что военного смыло мощным потоком воды, при этом на нем не было спасательного жилета и прочего спасательного снаряжения. В ноябре 2025 года по этому делу экс-главе государства Юн Сок Ёлю были предъявлены обвинения в препятствовании расследованию обстоятельств смерти морпеха и организации зарубежной командировки Ли Чжон Сопа, который после скандала с гибелью военного ушел с поста министра обороны, с целью избежать назначения наказания. По версии следствия, Юн Сок Ёль, нарушив дипломатические процедуры, организовал назначение Ли Чжон Сопа на пост посла Южной Кореи Австралии , чтобы в отношении последнего не проводилось расследование.

В начале декабря 2025 года команда специального прокурора Мин Чжун Ки запросила у суда наказание в виде 15 лет лишения свободы для экс-первой леди Ким Гон Хи по обвинениям в коррупции, махинациях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков (сумок и украшений) от религиозной организации "Церковь объединения" в обмен на оказание деловых услуг и нарушении закона о политическом финансировании.

Как подчеркивает Рёнхап, решение о проведении дополнительного расследования может усилить трения между правящей партией и главной оппозиционной партией "Сила народа" в преддверии местных выборов в июне этого года. Согласно информации агентства, представители "Силы народа" раскритиковали продавливание принятия решения о расследовании со стороны правящей партии, назвав его политически мотивированным.