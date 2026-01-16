Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея за год сократила поставки смартфонов в Россию на 16 процентов
17:38 16.01.2026
Южная Корея за год сократила поставки смартфонов в Россию на 16 процентов
Южная Корея за год сократила поставки смартфонов в Россию на 16 процентов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Южная Корея по итогам 2025 года сократила экспорт смартфонов на российский рынок сразу на 16%, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, в минувшем году южнокорейские компании поставили в Россию смартфонов на 676 тысяч долларов против 814 тысяч в 2024 году.
При этом в декабре Сеул нарастил поставки смартфонов в Москву на треть, до 52 тысяч долларов, с 39 тысяч в ноябре.
Девушка со смартфоном в руках - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году
13 января, 07:55
 
ЭкономикаЮжная КореяРоссияСеулТехника
 
 
