Южная Корея за год сократила поставки смартфонов в Россию на 16 процентов
Южная Корея за год сократила поставки смартфонов в Россию на 16 процентов - РИА Новости, 16.01.2026
Южная Корея за год сократила поставки смартфонов в Россию на 16 процентов
Южная Корея по итогам 2025 года сократила экспорт смартфонов на российский рынок сразу на 16%, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. РИА Новости, 16.01.2026
