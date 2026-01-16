Южнокорейские эксперты оценили вероятность казни экс-президента

СЕУЛ, 16 янв — РИА Новости. Даже в случае окончательного вынесения судом смертного приговора бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю он не будет приведён в исполнение, а наиболее вероятным итоговым наказанием является пожизненное заключение, заявили в интервью РИА Новости адвокат юридической фирмы "Хвау" Рю Сон Хён и политический обозреватель Ким Сан Иль.
Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи запросила для бывшего президента Юн Сок Ёля смертную казнь по обвинениям в организации мятежа в связи с объявлением им в декабре 2024 года военного положения, заключительное заседание суда прошло 13 января.
"Поскольку наша страна фактически является государством, отменившим смертную казнь, даже в случае её окончательного назначения приговор приведён в исполнение не будет", — сказал адвокат.
Он пояснил, что Южная Корея де-факто отказалась от исполнения смертных приговоров, однако подчеркнул принципиальную разницу между смертной казнью и пожизненным лишением свободы: в первом случае полностью исключена возможность условно-досрочного освобождения, тогда как при пожизненном заключении законом допускается освобождение после 20 лет отбытия наказания.
Наиболее вероятным итогом судебного процесса в отношении Юн Сок Ёля Рю Сон Хён считает пожизненное лишение свободы.
С ним соглашается и политически обозреватель Ким Сан Иль.
"С учётом международной практики фактического отказа от исполнения смертных приговоров, а также судебных прецедентов внутри страны, пожизненное лишение свободы представляется наиболее реалистичным сценарием", - рассказал эксперт.
По словам Рю Сон Хёна, Центральный окружной суд Сеула, как суд первой инстанции, учитывая историческую значимость дела, теоретически может вынести Юн Сок Ёлю смертный приговор. Но, как отмечает эксперт, бывший президент, скорее всего, подаст апелляцию и в апелляционной и кассационной инстанциях у него появится возможность продемонстрировать до сего момента отсутствующее раскаяние, что будет смягчающим обстоятельством.
"В этом случае суд второй инстанции с высокой вероятностью заменит наказание на пожизненное лишение свободы, и именно этот приговор, скорее всего, будет окончательно утверждён Верховным судом", - пояснил юрист.
В пятницу суд вынес приговор по о дельному делу в отношении Юн Сок Ёля по обвинениям в препятствовании правосудию. Экс-президента приговорили к 5 нодам тюрьмы. Его адвокаты сразу же заявили о планах подать аппеляцию.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Южную Корею страной, на практике отменившей смертную казнь. В феврале 1998 года восьмой президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун ввел мораторий ее исполнение. Последние казни состоялись в декабре 1997 года, когда были казнены 23 человека (каждый из которых убил не менее двух человек). По состоянию на 2023 год смертный приговор был вынесен 59 лицам.
Ранее в Республике Корея неоднократно выносились судебные приговоры в отношении бывших глав государства. В 1996 году экс-президенты Чон Ду Хван и Ро Дэ У были осуждены по обвинениям в мятеже и коррупции, связанным с военным переворотом 1979 года и последующими событиями. Чон Ду Хван первоначально был приговорён к смертной казни, впоследствии заменённой пожизненным лишением свободы, тогда как Ро Дэ У получил 22 года тюрьмы, позже сокращённые до 17,5 года. В 1997 году оба были помилованы решением президента Республики Корея Ким Ён Сама.
Экс-президент Ли Мён Бак в 2018 году был приговорён к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью и в 2022 году помилован указом тогда президента Юн Сок Ёля. А бывшая президент Пак Кын Хе, отстранённая от должности в результате импичмента, в 2018 году получила 24 года тюрьмы по коррупционным обвинениям, но в 2021 году была помилована решением на тот момент президента Мун Чжэ Ина.
