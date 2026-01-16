Южнокорейские эксперты оценили вероятность казни экс-президента

СЕУЛ, 16 янв — РИА Новости. Даже в случае окончательного вынесения судом смертного приговора бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю он не будет приведён в исполнение, а наиболее вероятным итоговым наказанием является пожизненное заключение, заявили в интервью РИА Новости адвокат юридической фирмы "Хвау" Рю Сон Хён и политический обозреватель Ким Сан Иль.

Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи запросила для бывшего президента Юн Сок Ёля смертную казнь по обвинениям в организации мятежа в связи с объявлением им в декабре 2024 года военного положения, заключительное заседание суда прошло 13 января.

"Поскольку наша страна фактически является государством, отменившим смертную казнь, даже в случае её окончательного назначения приговор приведён в исполнение не будет", — сказал адвокат.

Он пояснил, что Южная Корея де-факто отказалась от исполнения смертных приговоров, однако подчеркнул принципиальную разницу между смертной казнью и пожизненным лишением свободы: в первом случае полностью исключена возможность условно-досрочного освобождения, тогда как при пожизненном заключении законом допускается освобождение после 20 лет отбытия наказания.

Наиболее вероятным итогом судебного процесса в отношении Юн Сок Ёля Рю Сон Хён считает пожизненное лишение свободы.

С ним соглашается и политически обозреватель Ким Сан Иль.

"С учётом международной практики фактического отказа от исполнения смертных приговоров, а также судебных прецедентов внутри страны, пожизненное лишение свободы представляется наиболее реалистичным сценарием", - рассказал эксперт.

По словам Рю Сон Хёна, Центральный окружной суд Сеула , как суд первой инстанции, учитывая историческую значимость дела, теоретически может вынести Юн Сок Ёлю смертный приговор. Но, как отмечает эксперт, бывший президент, скорее всего, подаст апелляцию и в апелляционной и кассационной инстанциях у него появится возможность продемонстрировать до сего момента отсутствующее раскаяние, что будет смягчающим обстоятельством.

"В этом случае суд второй инстанции с высокой вероятностью заменит наказание на пожизненное лишение свободы, и именно этот приговор, скорее всего, будет окончательно утверждён Верховным судом", - пояснил юрист.

В пятницу суд вынес приговор по о дельному делу в отношении Юн Сок Ёля по обвинениям в препятствовании правосудию. Экс-президента приговорили к 5 нодам тюрьмы. Его адвокаты сразу же заявили о планах подать аппеляцию.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Южную Корею страной, на практике отменившей смертную казнь. В феврале 1998 года восьмой президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун ввел мораторий ее исполнение. Последние казни состоялись в декабре 1997 года, когда были казнены 23 человека (каждый из которых убил не менее двух человек). По состоянию на 2023 год смертный приговор был вынесен 59 лицам.

Ранее в Республике Корея неоднократно выносились судебные приговоры в отношении бывших глав государства. В 1996 году экс-президенты Чон Ду Хван и Ро Дэ У были осуждены по обвинениям в мятеже и коррупции, связанным с военным переворотом 1979 года и последующими событиями. Чон Ду Хван первоначально был приговорён к смертной казни, впоследствии заменённой пожизненным лишением свободы, тогда как Ро Дэ У получил 22 года тюрьмы, позже сокращённые до 17,5 года. В 1997 году оба были помилованы решением президента Республики Корея Ким Ён Сама