В Дагестане сотрудницу Wildberries арестовали по делу о краже с ПВЗ
18:13 16.01.2026 (обновлено: 18:45 16.01.2026)
В Дагестане сотрудницу Wildberries арестовали по делу о краже с ПВЗ
Работница Wildberries и ее подруга подозреваются в краже золотых изделий с пункта выдачи заказов маркетплейса в дагестанском Дербенте на 540 тысяч рублей, обе... РИА Новости, 16.01.2026
В Дагестане сотрудницу Wildberries арестовали по делу о краже с ПВЗ

МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Работница Wildberries и ее подруга подозреваются в краже золотых изделий с пункта выдачи заказов маркетплейса в дагестанском Дербенте на 540 тысяч рублей, обе арестованы, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Подозреваемые – 27-летняя и 25-летняя девушки. Согласно материалам дела, одна из них, работая менеджером в пункте выдачи заказов Wildberries в Дербенте, задумала вместе со своей подругой похитить ювелирные изделия на крупную сумму. По показаниям, данным на предварительном следствии, поводом стал отказ директора пункта выдачи выплатить девушке аванс раньше времени.
"Подозреваемые с 17 по 26 декабря 2025 года в несколько этапов заказали для себя на маркетплейсе множество золотых изделий на общую сумму 540 000 рублей, при этом пунктом выдачи указали место работы одной из них. Имея доступ к соответствующей ячейке и накрыв заблаговременно объективы камер видеонаблюдения, сообщницы в течение нескольких дней забирали украшения и продавали их в ломбардах Махачкалы", – говорится в сообщении.
Дербентский городской суд принял решение заключить обеих под стражу на два месяца. Решение было принято с учетом того, что, по данным следствия, девушки планировали побег.
ПроисшествияДербентРеспублика Дагестан
 
 
