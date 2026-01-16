В Дагестане сотрудницу Wildberries арестовали по делу о краже с ПВЗ

"Подозреваемые с 17 по 26 декабря 2025 года в несколько этапов заказали для себя на маркетплейсе множество золотых изделий на общую сумму 540 000 рублей, при этом пунктом выдачи указали место работы одной из них. Имея доступ к соответствующей ячейке и накрыв заблаговременно объективы камер видеонаблюдения, сообщницы в течение нескольких дней забирали украшения и продавали их в ломбардах Махачкалы", – говорится в сообщении.