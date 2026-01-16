Рейтинг@Mail.ru
Нападающий "Лидса" Калверт-Льюин стал лучшим игроком декабря в АПЛ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:12 16.01.2026 (обновлено: 16:42 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/apl-2068343660.html
Нападающий "Лидса" Калверт-Льюин стал лучшим игроком декабря в АПЛ
Нападающий "Лидса" Калверт-Льюин стал лучшим игроком декабря в АПЛ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Нападающий "Лидса" Калверт-Льюин стал лучшим игроком декабря в АПЛ
Нападающий "Лидса" Доминик Калверт-Льюин признан лучшим игроком декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T16:12:00+03:00
2026-01-16T16:42:00+03:00
футбол
спорт
бирмингем
унаи эмери
хосеп гвардиола
даниэль фарке
английская премьер-лига (апл)
рио фердинанд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068357632_0:82:2872:1698_1920x0_80_0_0_8d69349087954935e016866d90fdc643.jpg
https://ria.ru/20260116/barselona-2068201407.html
бирмингем
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068357632_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2ab560a13ee422f1cb4feb343aa44612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бирмингем, унаи эмери, хосеп гвардиола, даниэль фарке, английская премьер-лига (апл), рио фердинанд, райан шерки, эрлинг холанд, астон вилла, челси, арсенал (лондон)
Футбол, Спорт, Бирмингем, Унаи Эмери, Хосеп Гвардиола, Даниэль Фарке, Английская премьер-лига (АПЛ), Рио Фердинанд, Райан Шерки, Эрлинг Холанд, Астон Вилла, Челси, Арсенал (Лондон)
Нападающий "Лидса" Калверт-Льюин стал лучшим игроком декабря в АПЛ

Нападающий "Лидса" Калверт-Льюин выиграл приз лучшему игроку декабря в АПЛ

© Getty Images / Owen Humphreys - PA ImagesДоминик Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Getty Images / Owen Humphreys - PA Images
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Нападающий "Лидса" Доминик Калверт-Льюин признан лучшим игроком декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте турнира.
В декабре Калверт-Льюин провел пять матчей и забил шесть мячей. Нападающий отметился дублем в ворота "Кристал Пэлас" (4:1), а также голами в матчах против "Челси" (3:1), "Ливерпуля" (3:3), "Брентфорда" (1:1) и "Сандерленда" (1:1).
Форвард стал первым игроком "Лидса", получившим награду с октября 2001 года после Рио Фердинанда. Калверт-Льюин получил приз лучшему игроку АПЛ во второй раз в карьере, ранее нападающий удостаивался награды в сентябре 2020 года за свой предыдущий клуб - "Эвертон".
Другими номинантами были Райан Шерки, Фил Фоден и Эрлинг Холанд (все - "Манчестер Сити"), Юго Экитике ("Ливерпуль"), Гарри Уилсон ("Фулхэм"), Морган Роджерс и Олли Уоткинс (оба - "Астон Вилла").
Лучшим тренером по итогам декабря был признан Унаи Эмери из "Астон Виллы". В декабре команда из Бирмингема под руководством испанского специалиста провела шесть матчей, в которых одержала пять побед и потерпела одно поражение. Футболисты "Астон Виллы" обыграли "Брайтон" (4:3), "Арсенал" (2:1), "Вест Хэм" (3:2), "Манчестер Юнайтед" (2:1) и "Челси" (2:1). Единственное поражение команде Эмери нанес лидирующий в АПЛ "Арсенал". В домашнем матче лондонский клуб разгромил оппонента со счетом 4:1. Также на награду претендовали Микель Артета ("Арсенал"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Даниэль Фарке ("Лидс").
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Вчера, 01:20
 
ФутболСпортБирмингемУнаи ЭмериХосеп ГвардиолаДаниэль ФаркеАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Рио ФердинандРайан ШеркиЭрлинг ХоландАстон ВиллаЧелсиАрсенал (Лондон)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала