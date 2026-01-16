Нападающий "Лидса" Калверт-Льюин стал лучшим игроком декабря в АПЛ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Нападающий "Лидса" Доминик Калверт-Льюин признан лучшим игроком декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте турнира.
В декабре Калверт-Льюин провел пять матчей и забил шесть мячей. Нападающий отметился дублем в ворота "Кристал Пэлас" (4:1), а также голами в матчах против "Челси" (3:1), "Ливерпуля" (3:3), "Брентфорда" (1:1) и "Сандерленда" (1:1).
Форвард стал первым игроком "Лидса", получившим награду с октября 2001 года после Рио Фердинанда. Калверт-Льюин получил приз лучшему игроку АПЛ во второй раз в карьере, ранее нападающий удостаивался награды в сентябре 2020 года за свой предыдущий клуб - "Эвертон".
Другими номинантами были Райан Шерки, Фил Фоден и Эрлинг Холанд (все - "Манчестер Сити"), Юго Экитике ("Ливерпуль"), Гарри Уилсон ("Фулхэм"), Морган Роджерс и Олли Уоткинс (оба - "Астон Вилла").
Лучшим тренером по итогам декабря был признан Унаи Эмери из "Астон Виллы". В декабре команда из Бирмингема под руководством испанского специалиста провела шесть матчей, в которых одержала пять побед и потерпела одно поражение. Футболисты "Астон Виллы" обыграли "Брайтон" (4:3), "Арсенал" (2:1), "Вест Хэм" (3:2), "Манчестер Юнайтед" (2:1) и "Челси" (2:1). Единственное поражение команде Эмери нанес лидирующий в АПЛ "Арсенал". В домашнем матче лондонский клуб разгромил оппонента со счетом 4:1. Также на награду претендовали Микель Артета ("Арсенал"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Даниэль Фарке ("Лидс").
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Вчера, 01:20