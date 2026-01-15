В Совфеде прокомментировали изменения правил приема в вузы

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Предлагаемые Минобрнауки РФ правила поступления в вузы направлены на укрепление кадрового обеспечения рынка труда РФ за счет расширенного целевого приема, рассказал РИА Новости сенатор, экс-ректор Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета Игорь Мурог.

Минобрнауки РФ скорректировало порядок приема в вузы в 2026 году, изменения внесены в процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей, а также правила целевого приема, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В 2026 году абитуриенты смогут подать документы через портал "Госуслуги", лично в приемной комиссии университета или направить их через оператора почтовой связи. Подача заявления через собственные информационные системы вузов будет упразднена.

"Предлагаемые правила поступления в вузы имеют высокий потенциал для укрепления кадрового обеспечения рынка труда за счет расширенного целевого приема, при котором квоты точно определяются по работодателям, направлениям подготовки и объему мест, ориентируя выпускников на стратегические сектора, включая IT, инженерию и здравоохранение", - сказал Мурог.

По его словам, уровень заполнения подобных квот уже составил примерно 41%, а перевод незанятых позиций в общий бюджетный конкурс сохраняет тысячи вакансий, эффективно устраняя нехватку в 200 тысяч экспертов по кибербезопасности.

"Но тут возникает вопрос, достаточно ли этого для качественного скачка? Можно допустить, что отсутствие системного контроля занятости выпускников и оптимизации неперспективных программ вроде юриспруденции - с сокращением на 45 тысяч платных мест - потребует дальнейшей доработки механизма", - отметил политик.

Мурог также полагает, что предлагаемые правила облегчают абитуриентам доступ в вузы, исключая фрагментированные системы учебных заведений в пользу централизованной платформы "Госуслуги" с возможностью онлайн-контроля, личной подачи или почтового отправления, а также уравнивая шансы для россиян, сдавших ЕГЭ в Белоруссии

"Специалисты из колледжей продолжают поступать без испытаний на родственные специальности, имея возможность выбрать до пяти вузов по пяти программам - это вдвое сокращает сроки, усиливая открытость процесса", - подчеркнул законодатель.