МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ВС России все чаще достигают поставленных целей, прорываясь через ПВО Украины. Это уже окончательно признали на Западе, особенно после недавнего ночного удара. Какие цели были поражены?

"Больше не эффективны"

"Массированные атаки российской армии приводят к тому, что ВСУ теряют эффективность в перехвате баллистических ракет", — пишет польское издание Interia.

СМИ ссылается на украинские данные: эффективность перехвата ракет находится в районе 36 процентов, хотя когда-то было 60.

Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры

В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам и предприятиям, связанным с ВСУ.

Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Одесской областях. Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в столице и области — аварийные.

Киев готовится к эвакуации?

Особенно сложная ситуация складывается в Киеве и области, где жители массово скупают хлеб и питьевую воду в магазинах. Столица и ряд населенных пунктов в области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.

На этом фоне все чаще звучат предложения о возможной эвакуации.

Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев

Депутат Верховной рады Богдан Кицак полагает , что из-за кризиса с электроэнергией и теплоснабжением жители Киева могут быть эвакуированы.

"Пумы", "Вампиры" и "Палладины"

Активно отработали российские ВС и по военной технике противника практически на всех участках боевого соприкосновения.

"Южной" группировки Подразделениягруппировки уничтожили шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер "Пума" итальянского производства, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии.

Также были ликвидированы две 155-милиметровые самоходные артиллерийские установки производства США.

Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей.

"Центр" потери украинских вооруженных формирований составили "до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак", — Благодаря ударам подразделения группировки войскпотери украинских вооруженных формирований составили "до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак", — написали в телеграмм-канале МО.

"Молния" разит противника

Расчет нового ударного БПЛА "Молния-2" гвардейского артиллерийского соединения ВДВ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ликвидация противника прошла по отработанной схеме, в ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ было обнаружено место взлета беспилотников противника.

После проведения доразведки вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ, находившийся в одной из лесопосадок. Боевой расчет ударного БПЛА самолетного типа оперативно выдвинулся на уже подготовленную позицию и приступил к работе.

Боевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео

"Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели", — написали на сайте Минобороны.

Удар по президентской бригаде

На высоте оказались и войска беспилотных систем.

Боевые расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" поразили пункт временной дислокации личного состава подразделения аэроразведки "Кондор" президентской бригады оперативного назначения ВСУ в населенном пункте Пристань Харьковской области, сообщает телеграмм-канал МО.

Расчеты БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили орудие полевой артиллерии, антенну-ретранслятор и автомобиль с личным составом ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" поразили военную технику и живую силу противника в Купянском районе Харьковской области.

Дроноводы группировки войск "Восток" ликвидировали ударные БПЛА ВСУ в Запорожской области.