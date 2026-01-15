Рейтинг@Mail.ru
В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 15.01.2026 (обновлено: 09:48 15.01.2026)
В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине
В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине - РИА Новости, 15.01.2026
В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине
Удары ВС России резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет, пишет Interia. "Массированные атаки российской армии приводят к тому, что ВСУ теряют... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
польша
украина
россия
польша
В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине

Interia: удары ВС России резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Удары ВС России резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет, пишет Interia.

"Массированные атаки российской армии приводят к тому, что ВСУ теряют эффективность в перехвате баллистических ракет", — говорится в публикации.
Издание ссылается на украинские данные, что эффективность перехвата ракет находится в районе 36%, хотя когда-то было 60%. В статье также обращают внимание на нехватку боеприпасов у Украины.

В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях. Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в столице и области — аварийные.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
