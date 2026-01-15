В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Удары ВС России резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет, пишет Interia.
"Массированные атаки российской армии приводят к тому, что ВСУ теряют эффективность в перехвате баллистических ракет", — говорится в публикации.
Издание ссылается на украинские данные, что эффективность перехвата ракет находится в районе 36%, хотя когда-то было 60%. В статье также обращают внимание на нехватку боеприпасов у Украины.
В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях. Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в столице и области — аварийные.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
