Депутат Верховной рады Богдан Кицак полагает, что из-за кризиса с электроэнергией и теплоснабжением жители Киева могут быть эвакуированы, пишет украинское...
В Киеве допустили эвакуацию из-за кризиса со светом и теплом, пишут СМИ
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Депутат Верховной рады Богдан Кицак полагает, что из-за кризиса с электроэнергией и теплоснабжением жители Киева могут быть эвакуированы, пишет украинское издание "Страна.ua
".
"Нардеп Кицак допустил, что из-за кризиса с электроэнергией и теплоснабжением власти придется эвакуировать жителей Киева", - пишет издание.
Украинское издание "Страна.ua
" ранее сообщало, что Киев
и ряд населенных пунктов в Киевской области
почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.
В пятницу депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что здание парламента в центре Киева осталось без отопления и водоснабжения после взрывов в украинской столице. Киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
В субботу столичная администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут на фоне сокращения количества поездов после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.