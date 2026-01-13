В Киеве допустили эвакуацию из-за кризиса со светом и теплом, пишут СМИ

В пятницу депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что здание парламента в центре Киева осталось без отопления и водоснабжения после взрывов в украинской столице. Киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.