"Росатом" приступил к созданию прототипа термоядерного реактора будущего

2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ученые "Росатома" сделали ключевой шаг к сооружению в России токамака с реакторными технологиями (ТРТ) - прототипа энергетического термоядерного реактора будущего, сообщила пресс-служба атомной госкорпорации.
«
"В Научно-исследовательском институте электрофизической аппаратуры имени Д.В. Ефремова (АО "НИИЭФА", Санкт-Петербург, предприятие госкорпорации "Росатом") впервые в России изготовлен и успешно испытан полноразмерный сверхпроводниковый провод для электромагнитной системы токамака с реакторными технологиями (ТРТ, институт является главным конструктором проекта). Этот этап стал ключевым шагом на пути к завершению разработки и переходу к активной фазе строительства установки", - говорится в сообщении.
Базовым компонентом для создания ЭМС является провод на базе высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП), и именно его успешные полномасштабные испытания стали центральным событием текущего этапа работ, подчеркивается в сообщении.
«
"Силами отделения криогенной техники и прикладной сверхпроводимости НТЦ "Синтез" АО "НИИЭФА" был изготовлен полноразмерный отрезок провода длиной 5 метров, который состоит из 240 ВТСП-лент, помещенных в медную стабилизирующую матрицу… Из пятиметрового отрезка провода был изготовлен виток, при этом были применены оборудование и технологические решения, максимально приближенные к тем, что будут использованы при изготовлении реальной обмотки", - рассказал начальник научно-исследовательского отдела сверхпроводниковых систем Научно-технического центра "Синтез" НИИЭФА Андрей Медников, слова которого приведены в пресс-релизе.
Отмечается, что по большинству характеристик сверхпроводящие провода ТРТ будут превосходить провода для Международного термоядерного реактора
ИТЭР, строящегося во Франции
.
В 2026 году планируется изготовить и испытать еще два провода длиной уже более 60 метров каждый (всего в ТРТ, как ожидается, будет использовано несколько десятков километров провода и более 30 катушек различного размера). А в 2027 году из этих проводов будет изготовлена полномасштабная макетная катушка центрального соленоида.
Токамак с реакторными технологиями (ТРТ) - прототип термоядерного реактора. В создании установки участвуют организации Российской академии наук
и "Росатома", а также Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт
". Ожидается, что сооружение ТРТ станет важным этапом на пути освоения управляемого термоядерного синтеза и создания в России энергетического термоядерного реактора - экологически чистого источника энергии с практически неисчерпаемыми топливными ресурсами.
Проект ТРТ разрабатывался в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года", реализуемой "Росатомом" совместно с Курчатовским институтом (головной научной организацией программы), РАН и министерством науки и высшего образования РФ с 2021 года.