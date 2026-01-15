МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык, по мнению политика, его не нужно бояться учить.
В четверг Лукашенко назначил главой государственного учреждения "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"" Татьяну Харлап, которая до настоящего времени работала на посту генерального консула в Гонконге. Президент поинтересовался у нее, выучила ли она китайский язык. Харлап ответила, что нет, так как язык очень тяжелый.
Лукашенко высказался о развитии отношений с Китаем
8 августа 2025, 15:50
Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Это потому, что ты не учила … Мы с Си Цзиньпином (лидером КНР – ред.) дружны, по-семейному встречаемся. Он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский. Я вот запомнил его слова: его (китайский язык – ред.) не надо бояться. Потому что мы боимся. Там же художником надо быть, чтобы эти иероглифы нарисовать... Главное, не бояться", - сказал Лукашенко.
Он также добавил, что "не боги горшки обжигают".
"Вон президент Казахстана Токаев знает в совершенстве китайский язык. Переводчиком работал… Умница человек. Я так думаю: не Господь бог, выучил же, значит, можно выучить", - заключил Лукашенко.
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином
31 августа 2025, 06:35