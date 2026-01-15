Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/lukashenko-2068166390.html
Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык
Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык - РИА Новости, 15.01.2026
Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык, по мнению политика, его не нужно бояться учить. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:59:00+03:00
2026-01-15T19:59:00+03:00
в мире
белоруссия
гонконг
китай
александр лукашенко
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152822/12/1528221212_0:0:2926:1645_1920x0_80_0_0_2b52913ec9b9fd5c3e316e95224e1104.jpg
https://ria.ru/20250808/otnosheniya-2034171568.html
https://ria.ru/20250831/lukashenko-2038613444.html
белоруссия
гонконг
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152822/12/1528221212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed13c10daea293e5c68de6e7a22a62dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, гонконг, китай, александр лукашенко, си цзиньпин
В мире, Белоруссия, Гонконг, Китай, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык

Лукашенко заявил, что не нужно бояться учить китайский язык

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык, по мнению политика, его не нужно бояться учить.
В четверг Лукашенко назначил главой государственного учреждения "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"" Татьяну Харлап, которая до настоящего времени работала на посту генерального консула в Гонконге. Президент поинтересовался у нее, выучила ли она китайский язык. Харлап ответила, что нет, так как язык очень тяжелый.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко высказался о развитии отношений с Китаем
8 августа 2025, 15:50
Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Это потому, что ты не учила … Мы с Си Цзиньпином (лидером КНР – ред.) дружны, по-семейному встречаемся. Он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский. Я вот запомнил его слова: его (китайский язык – ред.) не надо бояться. Потому что мы боимся. Там же художником надо быть, чтобы эти иероглифы нарисовать... Главное, не бояться", - сказал Лукашенко.
Он также добавил, что "не боги горшки обжигают".
"Вон президент Казахстана Токаев знает в совершенстве китайский язык. Переводчиком работал… Умница человек. Я так думаю: не Господь бог, выучил же, значит, можно выучить", - заключил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином
31 августа 2025, 06:35
 
В миреБелоруссияГонконгКитайАлександр ЛукашенкоСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала