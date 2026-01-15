Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости и болельщики определили лучших атлетов и тренеров 2025 года
16:15 15.01.2026
РИА Новости и болельщики определили лучших атлетов и тренеров 2025 года
РИА Новости и болельщики определили лучших атлетов и тренеров 2025 года
Редакция РИА Новости Спорт совместно с читателями и болельщиками определила лучших представителей индустрии по итогам 2025 года. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Александр Овечкин, Матвей Кисляк, Ангелина Мельникова, Андрей Талалаев, Краснодар, Вячеслав Фетисов, Сергей Галицкий, Варвара Семина
РИА Новости и болельщики определили лучших атлетов и тренеров 2025 года

Мельникова и Овечкин стали лучшими спортсменами года по версии РИА Новости

© Фото : Getty Images, ПФК ЦСКААлександр Овечкин, Ангелина Мельникова и Матвей Кисляк
Александр Овечкин, Ангелина Мельникова и Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Getty Images, ПФК ЦСКА
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Редакция РИА Новости Спорт совместно с читателями и болельщиками определила лучших представителей индустрии по итогам 2025 года.
Народное голосование завершилось 15 января. По правилам, посетители сайта в каждой из восьми номинаций определяли тройку лучших, из которой редакционный совет РИА Новости Спорт выбирал победителя.

Спортсмен года

© REUTERS / Geoff BurkeАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Geoff Burke
Александр Овечкин

Александр Овечкин

В апреле Овечкин побил ранее считавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, а в ноябре стал первым игроком в истории, кто забросил 900 шайб за карьеру в "регулярках" НХЛ. В 40-летнем возрасте остается одним из лучших и самых результативных хоккеистов в мире.
  • В народном голосовании победу одержал олимпийский чемпион Токио-2020 по вольной борьбе Заур Угуев, завоевавший в 2025 году третье в карьере золото чемпионата мира, Овечкин стал вторым, третье место занял чемпион мира по плаванию Климент Колесников.

Спортсменка года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнгелина Мельникова
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова

Олимпийская чемпионка 2020 года в период отстранения российских спортсменов дважды задумывалась о завершении карьеры, но справилась с давлением и на первом же после допуска чемпионате мира завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке. Также стала победительницей в упражнениях на бревне и взяла серебро в вольных упражнениях на Кубке вызова в Париже.
  • В народном голосовании Мельниковой тоже не было равных, второй результат у прошлогодней победительницы в данной номинации - фигуристки Аделии Петросян, третий — у пловчихи Дарьи Клепиковой.

Тренер года

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАндрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Андрей Талалаев

Андрей Талалаев

Принял "Балтику" осенью 2024 года, команда выиграла Первую лигу, а в Российской премьер-лиге на зимнюю паузу ушла на пятом месте, не имея звезд в составе, кроме одной – самого Андрея Талалаева. Тренер создал очень современную команду, играть против которой – настоящее мучение для лидеров лиги.
  • В народном голосовании победу одержал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, опередивший Талалаева и тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Команда года

© РИА Новости / Андрей Шрамко | Перейти в медиабанкИгроки (Краснодар) радуются победе в чемпионате российской Премьер-лиги по футболу.
Игроки (Краснодар) радуются победе в чемпионате российской Премьер-лиги по футболу. - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Андрей Шрамко
Перейти в медиабанк
Игроки (Краснодар) радуются победе в чемпионате российской Премьер-лиги по футболу.

Футбольный клуб "Краснодар"

Созданный в 2008 году клуб в сезоне-2024/25 впервые в истории стал чемпионом Российской премьер-лиги. В новом сезоне завершили на первом месте первую часть чемпионата.
  • "Краснодар" по итогам народного голосования с небольшим преимуществом опередил калининградский футбольный клуб "Балтика". На третьей строчке расположилась сборная России по плаванию.

Голос года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов

Несмотря на тренд по поддержке возвращения российских спортсменов на международную арену даже в нейтральном статусе, Фетисов остается твердым приверженцем выступления только под национальным флагом и с гимном России. Жестко выступил против показа на территории России чемпионата мира по хоккею и Олимпийских игр-2026, назвав это предательством.
  • В народном голосовании победила олимпийская чемпионка-2018 фигуристка Алина Загитова, опередившая свою коллегу Евгению Медведеву и Фетисова.

Лучший молодой спортсмен года

© Соцсети ПФК ЦСКАМатвей Кисляк
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Соцсети ПФК ЦСКА
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

Очень важный и порой ключевой игрок обновленного ЦСКА при тренере Фабио Челестини. Его полезность, в отличие от Алексея Батракова, не всегда выражается в голах и результативных передачах — скорее она заключается в объеме работы и системной мысли. В 2025 году дебютировал за сборную России, вошел в топ-5 самых дорогих игроков Российской премьер-лиги, а также был признан лучшим молодым футболистом года.
  • Читатели РИА Новости Спорт в этой категории также выбрали лучшим Кисляка, второе место занял гимнаст Арсений Духно, третье — фигурист Лев Лазарев.

Лучшая молодая спортсменка года

© Фото : Гандбольный клуб ЦСКАВарвара Семина
Варвара Семина - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Гандбольный клуб ЦСКА
Варвара Семина

Варвара Семина

Вундеркинд российского гандбола, в 19 лет она — лидер ЦСКА, чемпионка России-2025, самый ценный игрок сезона-2024/25.
  • Народное голосование определило лучшей в этой номинации пловчиху Милану Степанову, на втором месте расположилась Семина, на третьем — лыжница Алина Пеклецова.

Босс года

© РИА Новости / Алексей ФилипповСергей Галицкий
Сергей Галицкий - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Сергей Галицкий

Сергей Галицкий

Созданный Галицким в 2008 году "Краснодар" спустя 17 лет впервые стал чемпионом России. Воспитанники клубной академии играют во многих клубах Российской премьер-лиги. Непререкаемый авторитет в сфере футбольного управления.
  • Владелец "Краснодара" стал лучшим руководителем года и по версии посетителей сайта, опередив президента Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина и главу Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова.
 
Александр ОвечкинМатвей КислякАнгелина МельниковаАндрей ТалалаевКраснодарВячеслав ФетисовСергей ГалицкийВарвара Семина
 
