РИА Новости и болельщики определили лучших атлетов и тренеров 2025 года

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Редакция РИА Новости Спорт совместно с читателями и болельщиками определила лучших представителей индустрии по итогам 2025 года.

Народное голосование завершилось 15 января. По правилам, посетители сайта в каждой из восьми номинаций определяли тройку лучших, из которой редакционный совет РИА Новости Спорт выбирал победителя.

Спортсмен года

© REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин © REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин

Александр Овечкин

В апреле Овечкин побил ранее считавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, а в ноябре стал первым игроком в истории, кто забросил 900 шайб за карьеру в "регулярках" НХЛ. В 40-летнем возрасте остается одним из лучших и самых результативных хоккеистов в мире.

В народном голосовании победу одержал олимпийский чемпион Токио-2020 по вольной борьбе Заур Угуев, завоевавший в 2025 году третье в карьере золото чемпионата мира, Овечкин стал вторым, третье место занял чемпион мира по плаванию Климент Колесников.

Спортсменка года

Ангелина Мельникова

Олимпийская чемпионка 2020 года в период отстранения российских спортсменов дважды задумывалась о завершении карьеры, но справилась с давлением и на первом же после допуска чемпионате мира завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке. Также стала победительницей в упражнениях на бревне и взяла серебро в вольных упражнениях на Кубке вызова в Париже.

В народном голосовании Мельниковой тоже не было равных, второй результат у прошлогодней победительницы в данной номинации - фигуристки Аделии Петросян, третий — у пловчихи Дарьи Клепиковой.

Тренер года

Андрей Талалаев

Принял "Балтику" осенью 2024 года, команда выиграла Первую лигу, а в Российской премьер-лиге на зимнюю паузу ушла на пятом месте, не имея звезд в составе, кроме одной – самого Андрея Талалаева. Тренер создал очень современную команду, играть против которой – настоящее мучение для лидеров лиги.

В народном голосовании победу одержал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, опередивший Талалаева и тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Команда года

Футбольный клуб "Краснодар"

Созданный в 2008 году клуб в сезоне-2024/25 впервые в истории стал чемпионом Российской премьер-лиги. В новом сезоне завершили на первом месте первую часть чемпионата.

"Краснодар" по итогам народного голосования с небольшим преимуществом опередил калининградский футбольный клуб "Балтика". На третьей строчке расположилась сборная России по плаванию.

Голос года

Вячеслав Фетисов

Несмотря на тренд по поддержке возвращения российских спортсменов на международную арену даже в нейтральном статусе, Фетисов остается твердым приверженцем выступления только под национальным флагом и с гимном России. Жестко выступил против показа на территории России чемпионата мира по хоккею и Олимпийских игр-2026, назвав это предательством.

В народном голосовании победила олимпийская чемпионка-2018 фигуристка Алина Загитова, опередившая свою коллегу Евгению Медведеву и Фетисова.

Лучший молодой спортсмен года

© Соцсети ПФК ЦСКА Матвей Кисляк © Соцсети ПФК ЦСКА Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

Очень важный и порой ключевой игрок обновленного ЦСКА при тренере Фабио Челестини. Его полезность, в отличие от Алексея Батракова, не всегда выражается в голах и результативных передачах — скорее она заключается в объеме работы и системной мысли. В 2025 году дебютировал за сборную России, вошел в топ-5 самых дорогих игроков Российской премьер-лиги, а также был признан лучшим молодым футболистом года.

Читатели РИА Новости Спорт в этой категории также выбрали лучшим Кисляка, второе место занял гимнаст Арсений Духно, третье — фигурист Лев Лазарев.

Лучшая молодая спортсменка года

© Фото : Гандбольный клуб ЦСКА Варвара Семина © Фото : Гандбольный клуб ЦСКА Варвара Семина

Варвара Семина

Вундеркинд российского гандбола, в 19 лет она — лидер ЦСКА, чемпионка России-2025, самый ценный игрок сезона-2024/25.

Народное голосование определило лучшей в этой номинации пловчиху Милану Степанову, на втором месте расположилась Семина, на третьем — лыжница Алина Пеклецова.

Босс года

Сергей Галицкий

Созданный Галицким в 2008 году "Краснодар" спустя 17 лет впервые стал чемпионом России. Воспитанники клубной академии играют во многих клубах Российской премьер-лиги. Непререкаемый авторитет в сфере футбольного управления.