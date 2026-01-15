В Дагестане главы трех строительных компаний получили сроки за хищение

Занимавшие руководящие посты в учреждении члены группы (уголовные дела против них выделены в отдельное производство) искусственно обеспечивали победу в тендерах подсудимым – руководителям аффилированных коммерческих организаций. Они предоставляли этим компаниям преимущества и ограничивали конкуренцию, при этом не снижали начальную (максимальную) цену госконтрактов, что приводило к увеличению их стоимости. В дальнейшем средства похищались путем внесения в акты выполненных работ ложных данных о стоимости и объемах строительных материалов и оборудования.