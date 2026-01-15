В Дагестане главы трех строительных компаний получили сроки за хищение

МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Суд в Дагестане вынес обвинительный приговор трем руководителям строительных компаний, признав их виновными в участии в хищении более 260 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на строительство социальных объектов, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
"Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор трем руководителям строительных компаний, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы… В период с 2016 по 2018 год, придерживаясь разработанного преступного плана, подсудимые приняли участие в хищении бюджетных средств при исполнении государственных контрактов на общую сумму более 260 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, в 2015 году неустановленный человек создал организованную группу для хищения бюджетных денег, выделяемых на строительство социальных объектов в Дагестане. Финансы выводили через подконтрольный группе Республиканский центр по сейсмической безопасности.
Занимавшие руководящие посты в учреждении члены группы (уголовные дела против них выделены в отдельное производство) искусственно обеспечивали победу в тендерах подсудимым – руководителям аффилированных коммерческих организаций. Они предоставляли этим компаниям преимущества и ограничивали конкуренцию, при этом не снижали начальную (максимальную) цену госконтрактов, что приводило к увеличению их стоимости. В дальнейшем средства похищались путем внесения в акты выполненных работ ложных данных о стоимости и объемах строительных материалов и оборудования.
Руководитель ООО "Основа" признан виновным в хищении более 69 миллионов рублей при оснащении детского сада и строительстве школы в Каспийске, ему суд назначил семь лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Директор НПО "Плодоовощналадка" осужден на восемь лет со штрафом в 700 тысяч рублей за участие в хищении свыше 181 миллиона рублей при строительстве нескольких детсадов, школ и очистных сооружений в Каспийске и Дербенте. Глава компании ООО "Дагстройсервис" получил пять лет и штраф в 300 тысяч рублей за хищение более 9 миллионов рублей при строительстве каспийского детского сада. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Суд также полностью удовлетворил гражданский иск правительства Дагестана, постановив взыскать с каждого осужденного сумму причиненного преступлением ущерба.