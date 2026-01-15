Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане главы трех строительных компаний получили сроки за хищение - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/dagestan-2068048619.html
В Дагестане главы трех строительных компаний получили сроки за хищение
В Дагестане главы трех строительных компаний получили сроки за хищение - РИА Новости, 15.01.2026
В Дагестане главы трех строительных компаний получили сроки за хищение
Суд в Дагестане вынес обвинительный приговор трем руководителям строительных компаний, признав их виновными в участии в хищении более 260 миллионов рублей при... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:39:00+03:00
2026-01-15T13:39:00+03:00
происшествия
республика дагестан
каспийск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20260114/svo-2067717600.html
https://ria.ru/20260108/khischenie-2066862539.html
республика дагестан
каспийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, каспийск, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Каспийск, Россия
В Дагестане главы трех строительных компаний получили сроки за хищение

Главы 3 строительных компаний получили сроки за хищение 260 млн руб в Дагестане

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Суд в Дагестане вынес обвинительный приговор трем руководителям строительных компаний, признав их виновными в участии в хищении более 260 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на строительство социальных объектов, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
"Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор трем руководителям строительных компаний, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы… В период с 2016 по 2018 год, придерживаясь разработанного преступного плана, подсудимые приняли участие в хищении бюджетных средств при исполнении государственных контрактов на общую сумму более 260 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Задержание - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Имущество фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО арестовали
Вчера, 05:26
Согласно материалам дела, в 2015 году неустановленный человек создал организованную группу для хищения бюджетных денег, выделяемых на строительство социальных объектов в Дагестане. Финансы выводили через подконтрольный группе Республиканский центр по сейсмической безопасности.
Занимавшие руководящие посты в учреждении члены группы (уголовные дела против них выделены в отдельное производство) искусственно обеспечивали победу в тендерах подсудимым – руководителям аффилированных коммерческих организаций. Они предоставляли этим компаниям преимущества и ограничивали конкуренцию, при этом не снижали начальную (максимальную) цену госконтрактов, что приводило к увеличению их стоимости. В дальнейшем средства похищались путем внесения в акты выполненных работ ложных данных о стоимости и объемах строительных материалов и оборудования.
Руководитель ООО "Основа" признан виновным в хищении более 69 миллионов рублей при оснащении детского сада и строительстве школы в Каспийске, ему суд назначил семь лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Директор НПО "Плодоовощналадка" осужден на восемь лет со штрафом в 700 тысяч рублей за участие в хищении свыше 181 миллиона рублей при строительстве нескольких детсадов, школ и очистных сооружений в Каспийске и Дербенте. Глава компании ООО "Дагстройсервис" получил пять лет и штраф в 300 тысяч рублей за хищение более 9 миллионов рублей при строительстве каспийского детского сада. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Суд также полностью удовлетворил гражданский иск правительства Дагестана, постановив взыскать с каждого осужденного сумму причиненного преступлением ущерба.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Осужденный за хищения у Минобороны признал, что не провел испытания БПЛА
8 января, 12:49
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанКаспийскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала