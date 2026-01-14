Верительные грамоты Путину вручат послы 34 стран

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верительные грамоты президенту России Владимиру Путину вручат послы порядка 30 стран, в том числе Франции, Италии, Афганистана, Бразилии, Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Верительные грамоты главе российского государства вручат: Петер Припутен (Словацкая Республика), Аленка Сухадолник (Республика Словения)... Николя Луи Мари Оливье де Ривьер (Французская Республика)... Даниэл Коштовал (Чешская Республика)... Гулл Хассан Хассан (Исламский Эмират Афганистан), Туфик Джуама (Алжирская Народная Демократическая Республика), Сара Феронья Мартинш (Португальская Республика)... Сержио Родригес Дос Сантос (Федеративная Республика Бразилия), Хейди Олуфсен (Королевство Норвегия), Анна Кристина Тересе Юханнессон (Королевство Швеция), Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед (Арабская Республика Египет), Хорхе Игнасио Сорро Санчес (Республика Колумбия), Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (Королевство Саудовская Аравия)... Герхард Зайллер (Австрийская Республика), Энрике Орта Гонсалес (Республика Куба), Файсал Нияз Тирмизи (Исламская Республика Пакистан), Одед Йосеф (Государство Израиль), Ли Сок Пэ (Республика Корея)... Юрг Стефан Бурри (Швейцарская Конфедерация), Абдул-Карим Хашим Мустафа (Республика Ирак), Стефано Бельтраме (Итальянская Республика)", - говорится в сообщении.
Кроме того, верительные грамоты вручат: Мохамед Абукар Зубеир (Сомали), Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша (Мавритания), Состен Ндемби (Габон), Шобини Каушала Гунасекера (Шри-Ланка), Стефан Сильвен Самбу (Сенегал), Джозеф Нзабамвита (Руанда), Назрул Ислам (Бангладеш), Кома Стеем Джеху-Аппьях (Гана), Моника Ндилявике Нашанди (Намибия), а также Абдул Латиф Абдул Рахим (Мальдивы), Мануэль Аугусто де Коссио Клювер (Перу), Мария Дель Росарио Портель Касанова (Восточная Республика Уругвай), Башир Салех Аззам (Ливан).