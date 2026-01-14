Рейтинг@Mail.ru
Верительные грамоты Путину вручат послы 34 стран - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 14.01.2026 (обновлено: 15:27 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/putin-2067829353.html
Верительные грамоты Путину вручат послы 34 стран
Верительные грамоты Путину вручат послы 34 стран - РИА Новости, 14.01.2026
Верительные грамоты Путину вручат послы 34 стран
Верительные грамоты президенту России Владимиру Путину вручат послы порядка 30 стран, в том числе Франции, Италии, Афганистана, Бразилии, Саудовской Аравии,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:07:00+03:00
2026-01-14T15:27:00+03:00
франция
италия
афганистан
россия
владимир путин
ли сок пэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913750251_0:210:3084:1945_1920x0_80_0_0_8d7faefac64b69c0913b67eea2487a87.jpg
https://ria.ru/20260114/putin-2067832089.html
франция
италия
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913750251_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c40074c4c576150a6ac8f7909e88975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, италия, афганистан, россия, владимир путин, ли сок пэ
Франция, Италия, Афганистан, Россия, Владимир Путин, Ли Сок Пэ
Верительные грамоты Путину вручат послы 34 стран

Послы 34 стран вручат Путину верительные грамоты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верительные грамоты президенту России Владимиру Путину вручат послы порядка 30 стран, в том числе Франции, Италии, Афганистана, Бразилии, Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Верительные грамоты главе российского государства вручат: Петер Припутен (Словацкая Республика), Аленка Сухадолник (Республика Словения)... Николя Луи Мари Оливье де Ривьер (Французская Республика)... Даниэл Коштовал (Чешская Республика)... Гулл Хассан Хассан (Исламский Эмират Афганистан), Туфик Джуама (Алжирская Народная Демократическая Республика), Сара Феронья Мартинш (Португальская Республика)... Сержио Родригес Дос Сантос (Федеративная Республика Бразилия), Хейди Олуфсен (Королевство Норвегия), Анна Кристина Тересе Юханнессон (Королевство Швеция), Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед (Арабская Республика Египет), Хорхе Игнасио Сорро Санчес (Республика Колумбия), Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (Королевство Саудовская Аравия)... Герхард Зайллер (Австрийская Республика), Энрике Орта Гонсалес (Республика Куба), Файсал Нияз Тирмизи (Исламская Республика Пакистан), Одед Йосеф (Государство Израиль), Ли Сок Пэ (Республика Корея)... Юрг Стефан Бурри (Швейцарская Конфедерация), Абдул-Карим Хашим Мустафа (Республика Ирак), Стефано Бельтраме (Итальянская Республика)", - говорится в сообщении.
Кроме того, верительные грамоты вручат: Мохамед Абукар Зубеир (Сомали), Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша (Мавритания), Состен Ндемби (Габон), Шобини Каушала Гунасекера (Шри-Ланка), Стефан Сильвен Самбу (Сенегал), Джозеф Нзабамвита (Руанда), Назрул Ислам (Бангладеш), Кома Стеем Джеху-Аппьях (Гана), Моника Ндилявике Нашанди (Намибия), а также Абдул Латиф Абдул Рахим (Мальдивы), Мануэль Аугусто де Коссио Клювер (Перу), Мария Дель Росарио Портель Касанова (Восточная Республика Уругвай), Башир Салех Аззам (Ливан).
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Путин примет верительные грамоты от послов впервые с 2024 года
Вчера, 15:16
 
ФранцияИталияАфганистанРоссияВладимир ПутинЛи Сок Пэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала