Во Франции разрешили досмотр багажа олимпийцев

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Французского агентства по борьбе с допингом досмотр багажа участников Олимпийских игр 2030 года, следует из публикации на сайте законодательного органа.

"Национальное собрание продолжило рассмотрение и приняло в первом чтении законопроект относительно Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года", - сообщает Нацсобрание.

Согласно законопроекту, в спортивный кодекс страны вносится упоминание о том, что допинг-офицеры в целях проведения расследования могут проводить визуальный осмотр багажа и с согласия владельца обыскивать его.