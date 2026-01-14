Рейтинг@Mail.ru
Во Франции разрешили досмотр багажа олимпийцев
02:56 14.01.2026 (обновлено: 09:11 14.01.2026)
Во Франции разрешили досмотр багажа олимпийцев
Во Франции разрешили досмотр багажа олимпийцев - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Во Франции разрешили досмотр багажа олимпийцев
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Французского агентства по борьбе с... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
франция
в мире
спорт
олимпиада
вокруг спорта
франция, в мире, спорт, олимпиада, вокруг спорта
Франция, В мире, Спорт, Олимпиада, Вокруг спорта
Во Франции разрешили досмотр багажа олимпийцев

Во Франции хотят досматривать багаж участников ОИ в рамках борьбы с допингом

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Французского агентства по борьбе с допингом досмотр багажа участников Олимпийских игр 2030 года, следует из публикации на сайте законодательного органа.
Игры 2030 года планируется провести во Французских Альпах.
"Национальное собрание продолжило рассмотрение и приняло в первом чтении законопроект относительно Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года", - сообщает Нацсобрание.
Согласно законопроекту, в спортивный кодекс страны вносится упоминание о том, что допинг-офицеры в целях проведения расследования могут проводить визуальный осмотр багажа и с согласия владельца обыскивать его.
