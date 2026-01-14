Карседо рассказал, как должен играть "Спартак" под его руководством

«

"Самое главное - правильный баланс. Лучшая команда - не только та, которая много забивает, но и которая играет на ноль. Мы хотим найти этот баланс. Понимаем, что у нас есть очень сильная атакующая линия. Но столь же важно не пропускать, чтобы быть ближе к победам. Мы хотим доминировать на поле. Я тоже люблю атакующий футбол, но важен баланс, о котором я говорил. У меня богатый опыт построения игры в обороне в штабе Эмери. И здесь "Спартак" точно может прибавить", - приводит слова Карседо сайт "Спартака".