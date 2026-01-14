Рейтинг@Mail.ru
Карседо рассказал, как должен играть "Спартак" под его руководством
16:46 14.01.2026
Карседо рассказал, как должен играть "Спартак" под его руководством
спартак москва, российская премьер-лига (рпл), карлос карседо
Футбол, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Карлос Карседо
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Московский "Спартак" должен найти баланс между атакой и защитой, а также доминировать на поле, заявил новый главный тренер футбольного клуба испанец Хуан Карлос Карседо.
Карседо возглавил "Спартак" 5 января. Испанец уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери. Карседо сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В последних матчах осенней части сезона обязанности главного тренера "красно-белых" исполнял Вадим Романов.
«
"Самое главное - правильный баланс. Лучшая команда - не только та, которая много забивает, но и которая играет на ноль. Мы хотим найти этот баланс. Понимаем, что у нас есть очень сильная атакующая линия. Но столь же важно не пропускать, чтобы быть ближе к победам. Мы хотим доминировать на поле. Я тоже люблю атакующий футбол, но важен баланс, о котором я говорил. У меня богатый опыт построения игры в обороне в штабе Эмери. И здесь "Спартак" точно может прибавить", - приводит слова Карседо сайт "Спартака".
"Думаю, я больше адаптируюсь сам под состав. У меня есть принципы, но я готов использовать разные системы, разную тактику, исходя из того, какие у меня игроки. Поэтому сначала мы донесем до ребят свои идеи, но затем будем учитывать, кто есть в команде", - добавил он.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков. За 18 матчей команда забила 26 голов и пропустила 23.
Стала известна причина трансферного бана "Ростову"
Футбол Спартак Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Карлос Карседо
 
