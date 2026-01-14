Рейтинг@Mail.ru
Кахигао обозначил позицию "Спартака" по возвращению Чернова
Футбол
 
17:20 14.01.2026 (обновлено: 17:34 14.01.2026)
Кахигао обозначил позицию "Спартака" по возвращению Чернова
Кахигао обозначил позицию "Спартака" по возвращению Чернова
"Спартак" не будет возвращать из самарских "Крыльев Советов" защитника Никиту Чернова, заявил журналистам спортивный директор московского футбольного клуба... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/dzyuba-2067868573.html
Кахигао обозначил позицию "Спартака" по возвращению Чернова

Кахигао: "Спартак" не будет возвращать футболиста Чернова из аренды

© РИА Новости / Александр ВильфНикита Чернов
© РИА Новости / Александр Вильф
Никита Чернов. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Спартак" не будет возвращать из самарских "Крыльев Советов" защитника Никиту Чернова, заявил журналистам спортивный директор московского футбольного клуба Франсис Кахигао.
"Спартак" летом отдал Чернова в аренду в "Крылья Советов". Контракт с защитником рассчитан до лета 2026 года. Зимой игрок может вести переговоры с другими клубами. 17 декабря агент игрока Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что до конца года предложит клубу вернуть футболиста из аренды.
"Мы не вернем Чернова из аренды. На данный момент он не входит в наши планы. У нас есть четыре (центральных) защитника, а также (Срджан) Бабич, который восстановится к апрелю", - сказал Кахигао.
Чернову 30 лет, он провел за "Крылья Советов" 14 матчей в различных турнирах и забил один мяч. Россиянин представляет "Спартак" с 2022 года, в составе "красно-белых" он сыграл 80 матчей и отметился одним забитым мячом.
