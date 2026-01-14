https://ria.ru/20260114/kakhigao-2067873022.html
Кахигао обозначил позицию "Спартака" по возвращению Чернова
"Спартак" не будет возвращать из самарских "Крыльев Советов" защитника Никиту Чернова, заявил журналистам спортивный директор московского футбольного клуба... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T17:20:00+03:00
2026-01-14T17:20:00+03:00
2026-01-14T17:34:00+03:00
футбол
спорт
никита чернов
франсис кахигао
спартак москва
крылья советов
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
Кахигао обозначил позицию "Спартака" по возвращению Чернова
Кахигао: "Спартак" не будет возвращать футболиста Чернова из аренды