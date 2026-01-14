Рейтинг@Mail.ru
КПРФ предложила увеличить трудовой стаж медработникам за работу в зонах КТО - РИА Новости, 14.01.2026
01:27 14.01.2026
КПРФ предложила увеличить трудовой стаж медработникам за работу в зонах КТО
КПРФ предложила увеличить трудовой стаж медработникам за работу в зонах КТО
2026
КПРФ предложила увеличить трудовой стаж медработникам за работу в зонах КТО

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили считать трудовой стаж медработников в полуторном размере за оказание медпомощи пострадавшим в результате боевых действиях на территориях, где введен режим контртеррористической операции (КТО) или военного положения.
Соответствующий законопроект коммунисты направили на отзыв в правительство Российской Федерации. Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Страховой стаж медицинских работников засчитывается в полуторном размере за период, в ходе которого ими осуществлялось оказание медицинской помощи пострадавшим в результате боевых действий на территориях Российской Федерации или ее отдельных местностях, на которых введен правовой режим военного положения или контртеррористической операции", - говорится в тексте законопроекта.
В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный отметил, что работа медработников в условиях КТО и военного положения связана с увеличенными напряжением и ответственностью.
"Эти люди часто находятся в командировках, вдали от семей - рискуют жизнью и своим здоровьем для того, чтобы помогать больным и пострадавшим в боевых действиях, и днем, и ночью, не оглядываясь на официальный график работы. Сколько пострадавших и раненых они вытащили с того света", - объяснил политик.
Депутат также напомнил, что участникам СВО периоды участия в операции засчитываются в стаж в двойном размере. При этом, добавил он, медики зачастую находятся рядом с бойцами и заслуживают аналогичные меры поддержки.
"Поправки будут создавать дополнительные гарантии труда для медиков, которые рискуя своей жизнью, не щадя времени и здоровья, оказывают помощь пострадавшим в результате боевых действий", - подчеркнул парламентарий.
ОбществоАлексей КуринныйГосдума РФКПРФ
 
 
