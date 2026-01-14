Рейтинг@Mail.ru
Боялась русских и лечилась от депрессии: в США взрастили крутую фигуристку
Фигурное катание
 
16:30 14.01.2026
Боялась русских и лечилась от депрессии: в США взрастили крутую фигуристку
О ней говорят как о главной сопернице Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане. Но еще недавно он не верила в себя и лечилась от различных расстройств.
фигурное катание
вокруг спорта
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
2026
Анастасия Панина
Анастасия Панина
вокруг спорта, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Вокруг спорта, Зимние Олимпийские игры 2026

Боялась русских и лечилась от депрессии: в США взрастили крутую фигуристку

Читать в
MaxДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
О ней говорят как о главной сопернице Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане. Но еще недавно он не верила в себя и лечилась от различных расстройств. РИА Новости Спорт рассказывает, как сильнейшую американскую фигуристку взрастил страх никогда не дотянуться до Трусовой и Щербаковой, и почему даже без выдающегося катания она уже стала легендой.

"Я была в очень темном месте"

Сборная США в этом олимпийском цикле далеко отошла от стереотипа о себе самой. Когда-то воплощением идеала были гладко причесанные принцессы в шикарных платьях, презентующие диснеевские программы от дорогостоящих хореографов. Теперь в тренде расслабленные хвостики и взлохмаченные челки, дискотечные варианты музыки и не самые известные постановщики. Никто не говорит о желании создавать высокое искусство – программы стали таким же легкодоступным средством самовыражения, как личный аккаунт в соцсетях. Можно постить котиков, новый маникюр и фотографию стаканчика кофе под любимую музыку, и через эту условную искренность собирать условные лайки – высокие оценки от судей.
Впрочем, в случае с Эмбер Гленн (как и с Алисой Лю) эта простота оправдана и как будто даже единственно возможна. Гленн - обычная техасская девчонка из простой семьи со скромными доходами. Ее мама домохозяйка, а отец полицейский. Ему пришлось совмещать несколько работ, чтобы дочь могла заниматься фигурным катанием. И все равно денег постоянно не хватало, семья экономила на всем. Большим подспорьем стала ситуация, когда тренер Эмбер получил управляющую должность на катке. Тогда какое-то время девушка могла не платить за лед.
Эмбер Гленн
Став постарше, она начала подрабатывать сама и тратила заработанное на тренировки и костюмы. Еще легче ей задышалось, когда она попала в сборную США и привлекла внимание спонсоров. Но членство в национальной команде не означает автоматическую выдачу безлимитной кредитной карты на все хотелки. Часть расходов Эмбер по-прежнему оплачивает из своих призовых. Поэтому, возможно, она не идет за программами к высокобюджетным мэтрам Ше-Линн Бурн и Лори Николь. И платья у дизайнеров заказывает довольно простые.
Зная цену деньгам, собственному и чужому труду, Эмбер все же не отступилась от олимпийской мечты, хотя могла сделать это как минимум дважды. В 2015 году она сделала перерыв в тренировках, потому что попала в психиатрическую клинику – лечилась от депрессии, тревожности и расстройства пищевого поведения.
Гленн вспоминала в интервью Olympics: "Я была в очень темном месте. В конце концов мне удалось добраться туда, где я веду здоровый образ жизни и могу говорить о своей борьбе. Я все еще борюсь с образом тела, потому что годами чувствовала, что должна выглядеть определенным образом, чтобы быть принятой в элите фигурного катания. Теперь я сосредоточена на том, что может делать мое тело; на том, как я себя чувствую изо дня в день. Я спортсменка, а не модель - я люблю свое тело за то, что оно может делать, а не за то, что о нем думают другие".
Михаил Коляда - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Траньков получил ответку за "лещ": Михаил Коляда — о травле и новой жизни
Вчера, 14:00

"Я слишком старая…"

В 2019 году ей диагностировали еще и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности - прим. РИА Новости). Подобный диагноз, кстати, есть у американских легенд спорта Майкла Фелпса и Симоны Байлз, и его выставление сопряжено с назначением определенных медицинских препаратов. Плюс Эмбер пришлось посещать процедуры нейротерапии и освоить практики глубокого дыхания и медитации.
В 2018-2019 годах Гленн размышляла о завершении карьеры из-за нашествия юных российских фигуристок с четверными прыжками. Ей казалось, что она никогда не сможет даже приблизиться к ним. Но начало пандемии коронавируса в 2020 году неожиданно сыграло ей на руку: можно было спокойно натренировать тройной аксель на полу и потом перенести его на лед. Тогда ей было уже двадцать лет.
«
"Я думала: а зачем мне вообще кататься? Ведь уже неважно, что бы я ни делала, я не смогу с ними конкурировать, я слишком старая, этим детям по 13 лет, а мне уже 17, слишком поздно начинать, уже ничего не выучу... Полная демотивация. А потом, когда случился ковид и я не могла кататься на льду, пришла мысль: "Знаете что, а я попробую, смогу ли!" Поставила перед собой цель хотя бы попытаться. И эта вера в себя помогла мне снова воодушевиться. И вот я выучила тройной аксель", – говорила она в интервью "Спорт-экспрессу".
Интересно: Гленн ровесница олимпийского чемпиона Натана Чена, в 16 лет их даже связывали романтические отношения. Они обменивались милостями в социальных сетях, выкладывали совместные фото, а в 17-й день рождения Нейта Эмбер опубликовала пост с очень личным поздравлением:
"Когда я впервые встретила тебя, понятия не имела, что ты будешь так важен для меня. Твоя личность, голос, волосы, глаза, юмор - всё. Ты единственный человек, с которым мне нужно поговорить, когда у меня выдался плохой день, единственный человек, на которого я могу положиться и который не осудит меня. Ты моя опора, мой лучший друг и самый потрясающий парень, о котором я могла мечтать. С 17-летием, детка".
Эмбер Гленн и Нэйтан Чен

Кайфовать не надо умирать

Спустя несколько месяцев в 2017 году пара рассталась, не делая по этому поводу никаких громких заявлений. Очень может быть, что Чен просто решил сосредоточиться на маячащей впереди Олимпиаде, а поддерживать отношения на расстоянии тяжело. К тому же в его личный график вклинилась учеба в Йельском университете, и было совершенно невозможно это совмещать.
В итоге Чену понадобилось пять лет, чтобы добиться в фигурном катании всех возможных вершин и фактически завершить карьеру в 22 года. Гленн все эти годы была на третьих ролях в сборной, но сохраняла форму и мотивацию, продолжала упорно тренироваться.
И вот в этом году она стала чемпионкой США уже в третий раз, но радовалась так, как будто выиграла Олимпиаду. В своем микрокосме она действительно выиграла, пусть пока и просто право туда поехать. Всего этого – слез, криков "Oh my god" и счастливых объятий с тренером у нее могло не быть. В свои 26 лет она стала самой взрослой американской фигуристкой, которая получила олимпийскую путевку, причем сделала это очень уверенно. Мало кто в принципе может прыгать тройной аксель. Еще меньше тех, кто делает это после двадцати.
Эмбер Гленн
От нее на льду исходит то же ощущение наслаждения каждым мгновением, какое источала Елизавета Туктамышева в последние годы карьеры. Кто-то скажет: это же спорт, тут надо умирать, а не кайфовать. Здорово, что таким скептикам Эмбер может ответить тройным акселем. Благодаря этому прыжку она будет иметь шансы на медаль Олимпиады и сможет на равных соревноваться с нашей Аделией Петросян. К слову, последовательницей того самого поколения, заставившего двадцатилетнюю Гленн сомневаться в себе, а потом сломать свои сомнения об колено.
Ее катание вряд ли можно назвать выдающимся, но в своей простоте оно очень милое, чувственное, трогающее за душу. Наверное, потому что в нем читается история, как можно без больших денег и административного ресурса, на одном трудолюбии и целеустремленности, совершить маленький технический переворот и благодаря этому стать легендой. Пусть пока только для своей семьи и самой себя. А там, может, и для всего мира.
Фигурное катание
 
