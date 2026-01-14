Боялась русских и лечилась от депрессии: в США взрастили крутую фигуристку

О ней говорят как о главной сопернице Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане. Но еще недавно он не верила в себя и лечилась от различных расстройств. РИА Новости Спорт рассказывает, как сильнейшую американскую фигуристку взрастил страх никогда не дотянуться до Трусовой и Щербаковой, и почему даже без выдающегося катания она уже стала легендой.

"Я была в очень темном месте"

Сборная США в этом олимпийском цикле далеко отошла от стереотипа о себе самой. Когда-то воплощением идеала были гладко причесанные принцессы в шикарных платьях, презентующие диснеевские программы от дорогостоящих хореографов. Теперь в тренде расслабленные хвостики и взлохмаченные челки, дискотечные варианты музыки и не самые известные постановщики. Никто не говорит о желании создавать высокое искусство – программы стали таким же легкодоступным средством самовыражения, как личный аккаунт в соцсетях. Можно постить котиков, новый маникюр и фотографию стаканчика кофе под любимую музыку, и через эту условную искренность собирать условные лайки – высокие оценки от судей.

Впрочем, в случае с Эмбер Гленн (как и с Алисой Лю) эта простота оправдана и как будто даже единственно возможна. Гленн - обычная техасская девчонка из простой семьи со скромными доходами. Ее мама домохозяйка, а отец полицейский. Ему пришлось совмещать несколько работ, чтобы дочь могла заниматься фигурным катанием. И все равно денег постоянно не хватало, семья экономила на всем. Большим подспорьем стала ситуация, когда тренер Эмбер получил управляющую должность на катке. Тогда какое-то время девушка могла не платить за лед.

© Getty Images / Jared C. Tilton Эмбер Гленн © Getty Images / Jared C. Tilton Эмбер Гленн

Став постарше, она начала подрабатывать сама и тратила заработанное на тренировки и костюмы. Еще легче ей задышалось, когда она попала в сборную США и привлекла внимание спонсоров. Но членство в национальной команде не означает автоматическую выдачу безлимитной кредитной карты на все хотелки. Часть расходов Эмбер по-прежнему оплачивает из своих призовых. Поэтому, возможно, она не идет за программами к высокобюджетным мэтрам Ше-Линн Бурн и Лори Николь. И платья у дизайнеров заказывает довольно простые.

Зная цену деньгам, собственному и чужому труду, Эмбер все же не отступилась от олимпийской мечты, хотя могла сделать это как минимум дважды. В 2015 году она сделала перерыв в тренировках, потому что попала в психиатрическую клинику – лечилась от депрессии, тревожности и расстройства пищевого поведения.

Гленн вспоминала в интервью Olympics: "Я была в очень темном месте. В конце концов мне удалось добраться туда, где я веду здоровый образ жизни и могу говорить о своей борьбе. Я все еще борюсь с образом тела, потому что годами чувствовала, что должна выглядеть определенным образом, чтобы быть принятой в элите фигурного катания. Теперь я сосредоточена на том, что может делать мое тело; на том, как я себя чувствую изо дня в день. Я спортсменка, а не модель - я люблю свое тело за то, что оно может делать, а не за то, что о нем думают другие".

"Я слишком старая…"

В 2019 году ей диагностировали еще и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности - прим. РИА Новости). Подобный диагноз, кстати, есть у американских легенд спорта Майкла Фелпса Симоны Байлз , и его выставление сопряжено с назначением определенных медицинских препаратов. Плюс Эмбер пришлось посещать процедуры нейротерапии и освоить практики глубокого дыхания и медитации.

В 2018-2019 годах Гленн размышляла о завершении карьеры из-за нашествия юных российских фигуристок с четверными прыжками. Ей казалось, что она никогда не сможет даже приблизиться к ним. Но начало пандемии коронавируса в 2020 году неожиданно сыграло ей на руку: можно было спокойно натренировать тройной аксель на полу и потом перенести его на лед. Тогда ей было уже двадцать лет.

« "Я думала: а зачем мне вообще кататься? Ведь уже неважно, что бы я ни делала, я не смогу с ними конкурировать, я слишком старая, этим детям по 13 лет, а мне уже 17, слишком поздно начинать, уже ничего не выучу... Полная демотивация. А потом, когда случился ковид и я не могла кататься на льду, пришла мысль: "Знаете что, а я попробую, смогу ли!" Поставила перед собой цель хотя бы попытаться. И эта вера в себя помогла мне снова воодушевиться. И вот я выучила тройной аксель", – говорила она в интервью "Спорт-экспрессу".

Интересно: Гленн ровесница олимпийского чемпиона Натана Чена , в 16 лет их даже связывали романтические отношения. Они обменивались милостями в социальных сетях, выкладывали совместные фото, а в 17-й день рождения Нейта Эмбер опубликовала пост с очень личным поздравлением:

"Когда я впервые встретила тебя, понятия не имела, что ты будешь так важен для меня. Твоя личность, голос, волосы, глаза, юмор - всё. Ты единственный человек, с которым мне нужно поговорить, когда у меня выдался плохой день, единственный человек, на которого я могу положиться и который не осудит меня. Ты моя опора, мой лучший друг и самый потрясающий парень, о котором я могла мечтать. С 17-летием, детка".

© Фото : соцсети Эмбер Гленн Эмбер Гленн и Нэйтан Чен © Фото : соцсети Эмбер Гленн Эмбер Гленн и Нэйтан Чен

Кайфовать не надо умирать

Спустя несколько месяцев в 2017 году пара рассталась, не делая по этому поводу никаких громких заявлений. Очень может быть, что Чен просто решил сосредоточиться на маячащей впереди Олимпиаде, а поддерживать отношения на расстоянии тяжело. К тому же в его личный график вклинилась учеба в Йельском университете, и было совершенно невозможно это совмещать.

В итоге Чену понадобилось пять лет, чтобы добиться в фигурном катании всех возможных вершин и фактически завершить карьеру в 22 года. Гленн все эти годы была на третьих ролях в сборной, но сохраняла форму и мотивацию, продолжала упорно тренироваться.

И вот в этом году она стала чемпионкой США уже в третий раз, но радовалась так, как будто выиграла Олимпиаду. В своем микрокосме она действительно выиграла, пусть пока и просто право туда поехать. Всего этого – слез, криков "Oh my god" и счастливых объятий с тренером у нее могло не быть. В свои 26 лет она стала самой взрослой американской фигуристкой, которая получила олимпийскую путевку, причем сделала это очень уверенно. Мало кто в принципе может прыгать тройной аксель. Еще меньше тех, кто делает это после двадцати.

© Getty Images / Matthew Stockman Эмбер Гленн © Getty Images / Matthew Stockman Эмбер Гленн

От нее на льду исходит то же ощущение наслаждения каждым мгновением, какое источала Елизавета Туктамышева в последние годы карьеры. Кто-то скажет: это же спорт, тут надо умирать, а не кайфовать. Здорово, что таким скептикам Эмбер может ответить тройным акселем. Благодаря этому прыжку она будет иметь шансы на медаль Олимпиады и сможет на равных соревноваться с нашей Аделией Петросян . К слову, последовательницей того самого поколения, заставившего двадцатилетнюю Гленн сомневаться в себе, а потом сломать свои сомнения об колено.