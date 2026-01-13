Третьяк назвал Шипачева великим спортсменом

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал Вадима Шипачева великим спортсменом, который подает молодежи пример патриотизма и готовности защищать честь национального флага.
В понедельник Шипачев своей передачей помог минскому "Динамо" обыграть дома владивостокский "Адмирал" (2:1) и первым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) достиг отметки в 1000 очков (314 голов + 686 передач).
"От имени Федерации хоккея России и от себя лично поздравляю Вадима Шипачева с покорением грандиозной бомбардирской вершины. 1000 очков в КХЛ – абсолютный рекорд нашего клубного хоккея, который еще долго не будет побит. Такое достижение по силам только великому спортсмену, каким и является Шипачев. Это один из самых ярких центральных нападающих нашей эпохи. Выходя на лед, Вадим олицетворяет лучшие традиции отечественной хоккейной школы – высший уровень мастерства, интеллект и тонкое понимание игры, способность вести за собой партнеров, забить или сделать голевой пас в самый нужный момент", - приводит слова Третьяка Telegram-канал ФХР.
"На игре Шипачева уже выросло целое поколение мальчишек, которые стремятся быть похожими на одного из самых умных и острых форвардов нашей страны. А еще Вадим подает молодежи прекрасный пример патриотизма, готовности защищать честь нашего флага на международных турнирах. За сборную России Шипачев выступает с 2010 года. В свитере национальной команды он также добился выдающихся достижений, которыми заслуженно может гордиться. Его вклад в успехи сборной очень велик. И он вправе гордиться им не меньше, чем многочисленными бомбардирскими рекордами на клубном уровне", - добавил он.