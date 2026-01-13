Рейтинг@Mail.ru
Третьяк назвал Шипачева великим спортсменом
Хоккей
 
17:03 13.01.2026
Третьяк назвал Шипачева великим спортсменом
Третьяк назвал Шипачева великим спортсменом
Третьяк назвал Шипачева великим спортсменом
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал Вадима Шипачева великим спортсменом, который подает молодежи пример патриотизма и готовности...
хоккей
спорт
россия
пхенчхан
пекин
вадим шипачев
владислав третьяк
адмирал
россия
пхенчхан
пекин
спорт, россия, пхенчхан, пекин, вадим шипачев, владислав третьяк, адмирал, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Пхенчхан, Пекин, Вадим Шипачев, Владислав Третьяк, Адмирал, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Третьяк назвал Шипачева великим спортсменом

Третьяк: Шипачев подает молодежи пример патриотизма

Вадим Шипачёв
Вадим Шипачёв - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вадим Шипачёв. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал Вадима Шипачева великим спортсменом, который подает молодежи пример патриотизма и готовности защищать честь национального флага.
В понедельник Шипачев своей передачей помог минскому "Динамо" обыграть дома владивостокский "Адмирал" (2:1) и первым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) достиг отметки в 1000 очков (314 голов + 686 передач).
"От имени Федерации хоккея России и от себя лично поздравляю Вадима Шипачева с покорением грандиозной бомбардирской вершины. 1000 очков в КХЛ – абсолютный рекорд нашего клубного хоккея, который еще долго не будет побит. Такое достижение по силам только великому спортсмену, каким и является Шипачев. Это один из самых ярких центральных нападающих нашей эпохи. Выходя на лед, Вадим олицетворяет лучшие традиции отечественной хоккейной школы – высший уровень мастерства, интеллект и тонкое понимание игры, способность вести за собой партнеров, забить или сделать голевой пас в самый нужный момент", - приводит слова Третьяка Telegram-канал ФХР.
"На игре Шипачева уже выросло целое поколение мальчишек, которые стремятся быть похожими на одного из самых умных и острых форвардов нашей страны. А еще Вадим подает молодежи прекрасный пример патриотизма, готовности защищать честь нашего флага на международных турнирах. За сборную России Шипачев выступает с 2010 года. В свитере национальной команды он также добился выдающихся достижений, которыми заслуженно может гордиться. Его вклад в успехи сборной очень велик. И он вправе гордиться им не меньше, чем многочисленными бомбардирскими рекордами на клубном уровне", - добавил он.
Шипачеву 38 лет. Он олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), пятикратный участник Матча звезд КХЛ.
Хоккей Спорт Россия Пхенчхан Пекин Вадим Шипачев Владислав Третьяк Адмирал СКА (Санкт-Петербург) КХЛ 2025-2026
 
