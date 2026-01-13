https://ria.ru/20260113/orenburg-2067524531.html
"Оренбург" впервые приобрел колумбийца
Футбольный клуб "Оренбург" в своем Telegram-канале объявил о переходе колумбийского центрального защитника Джона Паласиоса из "Индепендьенте Медельин". РИА Новости Спорт, 13.01.2026
