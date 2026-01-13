Рейтинг@Mail.ru
"Оренбург" впервые приобрел колумбийца
Футбол
 
09:37 13.01.2026
"Оренбург" впервые приобрел колумбийца
Футбольный клуб "Оренбург" в своем Telegram-канале объявил о переходе колумбийского центрального защитника Джона Паласиоса из "Индепендьенте Медельин". РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Новости
"Оренбург" впервые приобрел колумбийца

Джон Паласиос
Джон Паласиос
Джон Паласиос. Архивное фото
Джон Паласиос. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Футбольный клуб "Оренбург" в своем Telegram-канале объявил о переходе колумбийского центрального защитника Джона Паласиоса из "Индепендьенте Медельин".
Сумма сделки и условия контракта не раскрываются.
Паласиосу 26 лет. Ранее защитник выступал за колумбийские клубы "Леонес Итагуи", "Америка де Кали", "Депортиво Перейра", "Интер де Богота" и "Индепендьенте Медельин". Паласиос стал первым колумбийским футболистом в истории "Оренбурга".
