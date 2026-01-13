Рейтинг@Mail.ru
Председатель ЕП призвала внести КСИР в список террористических организаций - РИА Новости, 13.01.2026
22:21 13.01.2026
Председатель ЕП призвала внести КСИР в список террористических организаций
Председатель ЕП призвала внести КСИР в список террористических организаций
2026-01-13T22:21:00+03:00
2026-01-13T22:21:00+03:00
в мире
иран
брюссель
тегеран (город)
роберта метсола
евросоюз
европарламент
корпус стражей исламской революции
иран
брюссель
тегеран (город)
в мире, иран, брюссель, тегеран (город), роберта метсола, евросоюз, европарламент, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Брюссель, Тегеран (город), Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Корпус стражей исламской революции
Председатель ЕП призвала внести КСИР в список террористических организаций

Euractiv: Метсола призвала внести КСИР в список террористических организаций

© AP Photo / Efrem LukatskyРоберта Метсола
Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Роберта Метсола. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Европарламента Роберта Метсола в письме к лидерам Евросоюза призвала внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) в список террористических организаций, сообщает издание Euractiv.
Ранее Метсола сообщила, что запретила доступ в здания ЕП дипломатам и другим представителям Ирана в Брюсселе.
"Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала своих коллег из ЕС ввести гораздо более жесткие санкции против Тегерана, в том числе включить Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций", - говорится в сообщении
Издание отмечает, что Метсола также предложила ввести более жесткий контроль за экспортом технологий, которые, по ее утверждению, могут быть использованы для слежки и подавления протестов. Кроме того, она выступила за рассмотрение сотрудничества с телекоммуникационными компаниями, чтобы выяснить, как восстановить доступ к интернету для населения Ирана.
В понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни сообщил на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз обсуждает внесение КСИР в список террористических организаций, а также готовит новые санкции против Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В миреИранБрюссельТегеран (город)Роберта МетсолаЕвросоюзЕвропарламентКорпус стражей исламской революции
 
 
