https://ria.ru/20260113/ksir-2067690107.html
Председатель ЕП призвала внести КСИР в список террористических организаций
Председатель ЕП призвала внести КСИР в список террористических организаций - РИА Новости, 13.01.2026
Председатель ЕП призвала внести КСИР в список террористических организаций
Председатель Европарламента Роберта Метсола в письме к лидерам Евросоюза призвала внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T22:21:00+03:00
2026-01-13T22:21:00+03:00
2026-01-13T22:21:00+03:00
в мире
иран
брюссель
тегеран (город)
роберта метсола
евросоюз
европарламент
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944988194_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_98a38ae1a2a718670123ebb1e5ac3da3.jpg
https://ria.ru/20260113/tramp-2067687284.html
https://ria.ru/20260113/iran-2067678746.html
иран
брюссель
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944988194_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_5ed23ec373a18cea4070412e2ac20028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, брюссель, тегеран (город), роберта метсола, евросоюз, европарламент, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Брюссель, Тегеран (город), Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Корпус стражей исламской революции
Председатель ЕП призвала внести КСИР в список террористических организаций
Euractiv: Метсола призвала внести КСИР в список террористических организаций
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Европарламента Роберта Метсола в письме к лидерам Евросоюза призвала внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) в список террористических организаций, сообщает издание Euractiv.
Ранее Метсола
сообщила, что запретила доступ в здания ЕП дипломатам и другим представителям Ирана
в Брюсселе
.
"Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала своих коллег из ЕС
ввести гораздо более жесткие санкции против Тегерана
, в том числе включить Корпус стражей исламской революции
в список террористических организаций", - говорится в сообщении
Издание отмечает, что Метсола также предложила ввести более жесткий контроль за экспортом технологий, которые, по ее утверждению, могут быть использованы для слежки и подавления протестов. Кроме того, она выступила за рассмотрение сотрудничества с телекоммуникационными компаниями, чтобы выяснить, как восстановить доступ к интернету для населения Ирана.
В понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни сообщил на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз обсуждает внесение КСИР в список террористических организаций, а также готовит новые санкции против Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.