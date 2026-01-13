Сеул заявил, что приговор экс-президенту будет отвечать ожиданиям народа

СЕУЛ, 13 янв - РИА Новости. Администрация президента Южной Кореи считает, что суд вынесет приговор для экс-лидера страны Юн Сок Ёля, которому прокуратура запросила смертную казнь, в соответствии с законом, принципами правосудия и ожиданиями граждан, заявили в офисе президента.
Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи запросила для бывшего президента Юн Сок Ёля смертную казнь по обвинениям в организации мятежа в связи с объявлением им в декабре 2024 года военного положения, заключительное заседание суда прошло во вторник.
"Администрация президента Республики Корея считает, что судебная власть, рассматривая запрос специального прокурора о мере наказания по делу о мятеже, вынесет решение в соответствии с законом и принципами правосудия, а также с ожиданиями граждан", - заявили в администрации президента.
Как сообщало агентство Рёнхап, юридические источники предполагают, что приговор по делу будет вынесен судом в начале февраля.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Южную Корею страной, на практике отменившей смертную казнь, поскольку это наказание не приводилось в исполнение с декабря 1997 года.
Ранее в Республике Корея неоднократно выносились судебные приговоры в отношении бывших глав государства. В 1996 году экс-президенты Чон Ду Хван и Ро Дэ У были осуждены по обвинениям в мятеже и коррупции, связанным с военным переворотом 1979 года и последующими событиями. Чон Ду Хван первоначально был приговорён к смертной казни, впоследствии заменённой пожизненным лишением свободы, тогда как Ро Дэ У получил 22 года тюрьмы, позже сокращённые до 17,5 года. В 1997 году оба были помилованы решением президента Республики Корея Ким Ён Сама.
Экс-президент Ли Мён Бак в 2018 году был приговорён к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью и в 2022 году помилован указом тогда президента Юн Сок Ёля. А бывшая президент Пак Кын Хе, отстранённая от должности в результате импичмента, в 2018 году получила 24 года тюрьмы по коррупционным обвинениям, но в 2021 году была помилована решением на тот момент президента Мун Чжэ Ина.