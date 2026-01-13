Рейтинг@Mail.ru
15:43 13.01.2026 (обновлено: 18:58 13.01.2026)
СМИ: прокуратура Южной Кореи запросила смертный приговор для экс-президента
© REUTERS / Kim Hong-JiБывший президент Южной Кореи Юн Сук Ёль в Сеуле
Бывший президент Южной Кореи Юн Сук Ёль в Сеуле - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Бывший президент Южной Кореи Юн Сук Ёль в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 13 янв — РИА Новости. Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю может грозить смертная казнь, передает Yonhap.
"Прокуратура потребовала для экс-президента Юн Сок Ёля смертную казнь за введение военного положения", — говорится в публикации.
Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
СМИ: экс-президент Южной Кореи не признал обвинения в отправке БПЛА в КНДР
23 декабря 2025, 18:46
Юн Сок Ёль обвиняется в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков с целью подрыва соблюдения норм Конституции путем незаконного объявления военного положения в отсутствие войны или эквивалентного чрезвычайного положения в стране. В частности, он обвиняется в мобилизации войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствовании законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также в отдаче приказа об аресте и задержании спикера Национального собрания и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партий.
Специальная группа прокуроров по делу о мятеже во главе с Чо Ын Соком во вторник на заключительном судебном заседании в Центральном районном суде Сеула с председательствующим судьей Чи Гви Ёном обратилась к суду с просьбой приговорить Юн Сок Ёля к смертной казни.
"Ситуация с введением чрезвычайного военного положения представляет собой отказ от обязанности защищать Конституцию и расширять свободы граждан и, по сути, является посягательством на национальную безопасность и само существование народа. Если судить по целям, средствам и способу реализации, она носит характер антигосударственной деятельности", — подчеркнул специальный прокурор Пак Ок Су.
Кроме того, как передает агентство, прокуроры запросили пожизненное заключение для экс-министра обороны Ким Ён Хёна.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Сеул заявил, что приговор экс-президенту будет отвечать ожиданиям народа
Вчера, 17:07
Судебный процесс по делу о введении военного положения в Республике Корее в декабре 2024 года начался в феврале 2025 года, обвиняемым вменили участие в мятеже или его организацию.
Слушание во вторник стало последним не только для бывшего президента, но и для бывшего министра обороны Ким Ён Хена, бывшего начальника Национального полицейского управления Чо Чжи Хо и еще пятерых человек, которые обвиняются в том, что они сыграли ключевую роль во введении военного положения.
Как передавало агентство, юридические источники предполагают, что приговор по делу будет вынесен судом в начале февраля.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Южную Корею страной, на практике отменившей смертную казнь, поскольку это наказание не приводилось в исполнение с декабря 1997 года.
Ранее в Республике Корее неоднократно выносились судебные приговоры в отношении бывших глав государства. В 1996 году бывшие президенты Чон Ду Хван и Ро Дэ У были осуждены по обвинениям в мятеже и коррупции, связанным с военным переворотом 1979 года и последующими событиями. Чон Ду Хван первоначально был приговорен к смертной казни, впоследствии замененной пожизненным лишением свободы, тогда как Ро Дэ У получил 22 года тюрьмы, позже сокращенные до семнадцати с половиной лет. В 1997 году оба были помилованы решением президента Республики Кореи Ким Ён Сама.
Бывший президент Ли Мён Бак в 2018 году был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью и в 2022 году помилован указом президента Юн Сок Ёля. Бывшая президент Пак Кын Хе, отстраненная от должности в результате импичмента, в 2018 году получила 24 года тюрьмы по коррупционным обвинениям и в 2021-м была помилована решением президента Мун Чжэ Ина.
Жилой район Сеула - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Южной Корее задержали экс-главу разведки
12 ноября 2025, 02:07
 
