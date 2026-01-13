СМИ: прокуратура Южной Кореи запросила смертный приговор для экс-президента

СЕУЛ, 13 янв — РИА Новости. Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю может грозить смертная казнь, передает Yonhap.
«
"Прокуратура потребовала для экс-президента Юн Сок Ёля смертную казнь за введение военного положения", — говорится в публикации.
Юн Сок Ёль обвиняется в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков с целью подрыва соблюдения норм Конституции путем незаконного объявления военного положения в отсутствие войны или эквивалентного чрезвычайного положения в стране. В частности, он обвиняется в мобилизации войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствовании законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также в отдаче приказа об аресте и задержании спикера Национального собрания и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партий.
Специальная группа прокуроров по делу о мятеже во главе с Чо Ын Соком во вторник на заключительном судебном заседании в Центральном районном суде Сеула с председательствующим судьей Чи Гви Ёном обратилась к суду с просьбой приговорить Юн Сок Ёля к смертной казни.
"Ситуация с введением чрезвычайного военного положения представляет собой отказ от обязанности защищать Конституцию и расширять свободы граждан и, по сути, является посягательством на национальную безопасность и само существование народа. Если судить по целям, средствам и способу реализации, она носит характер антигосударственной деятельности", — подчеркнул специальный прокурор Пак Ок Су.
Кроме того, как передает агентство, прокуроры запросили пожизненное заключение для экс-министра обороны Ким Ён Хёна.
Судебный процесс по делу о введении военного положения в Республике Корее в декабре 2024 года начался в феврале 2025 года, обвиняемым вменили участие в мятеже или его организацию.
Слушание во вторник стало последним не только для бывшего президента, но и для бывшего министра обороны Ким Ён Хена, бывшего начальника Национального полицейского управления Чо Чжи Хо и еще пятерых человек, которые обвиняются в том, что они сыграли ключевую роль во введении военного положения.
Как передавало агентство, юридические источники предполагают, что приговор по делу будет вынесен судом в начале февраля.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Южную Корею страной, на практике отменившей смертную казнь, поскольку это наказание не приводилось в исполнение с декабря 1997 года.
Ранее в Республике Корее неоднократно выносились судебные приговоры в отношении бывших глав государства. В 1996 году бывшие президенты Чон Ду Хван и Ро Дэ У были осуждены по обвинениям в мятеже и коррупции, связанным с военным переворотом 1979 года и последующими событиями. Чон Ду Хван первоначально был приговорен к смертной казни, впоследствии замененной пожизненным лишением свободы, тогда как Ро Дэ У получил 22 года тюрьмы, позже сокращенные до семнадцати с половиной лет. В 1997 году оба были помилованы решением президента Республики Кореи Ким Ён Сама.
Бывший президент Ли Мён Бак в 2018 году был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью и в 2022 году помилован указом президента Юн Сок Ёля. Бывшая президент Пак Кын Хе, отстраненная от должности в результате импичмента, в 2018 году получила 24 года тюрьмы по коррупционным обвинениям и в 2021-м была помилована решением президента Мун Чжэ Ина.
