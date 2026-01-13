https://ria.ru/20260113/kaspijsk-2067670065.html
В Каспийске возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия воды
Уголовное дело о халатности возбуждено из-за длительного отсутствия водоснабжения в городе Каспийске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:29:00+03:00
происшествия
каспийск
россия
республика дагестан
сергей меликов
следственный комитет россии (ск рф)
В Каспийске возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия водоснабжения