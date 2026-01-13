Рейтинг@Mail.ru
В Каспийске возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия воды
19:29 13.01.2026
В Каспийске возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия воды
происшествия
каспийск
россия
республика дагестан
сергей меликов
следственный комитет россии (ск рф)
каспийск
россия
республика дагестан
происшествия, каспийск, россия, республика дагестан, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каспийск, Россия, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Каспийске возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия воды

МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено из-за длительного отсутствия водоснабжения в городе Каспийске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация, в которой сообщается о длительном отсутствии водоснабжения на территории города Каспийска. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ходе расследования следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) чиновников, ответственных за обеспечение бесперебойного водоснабжения населения.
Во вторник глава Дагестана Сергей Меликов назвал провальной работу по ликвидации проблем с водоснабжением в Каспийске – обращения об отсутствии воды в городе фиксируются с 3 января. Глава региона заявил, что ставит "двойку" руководству города во главе с мэром Борисом Гонцовым.
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Пермской области завершили ремонт после аварии на сетях водоснабжения
29 декабря 2025, 14:18
 
ПроисшествияКаспийскРоссияРеспублика ДагестанСергей МеликовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
