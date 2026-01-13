"Барселона" удалила объявление о трансфере Канселу

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" удалил со своих официальных ресурсов заявление о возвращении в команду защитника саудовского "Аль-Хиляля" Жуана Канселу.
Во вторник "сине-гранатовые" объявили на своем официальном сайте и в социальных сетях об аренде Жуана Канселу до конца сезона. Однако позже посты и сообщения, связанные с трансфером португальца были удалены. Опубликованное в понедельник сообщение о том, что Жуан Канселу прошел медицинское обследование в "Барселоне", удалено не было.
Как сообщает Mundo Deportivo, удаление заявлений о трансфере Канселу связано с тем, что для официального оформления перехода "Барселоне" необходимо обменяться документами с "Аль-Хилялем".
Канселу 31 год, он уже выступал за "Барселону" на правах аренды в сезоне-2023/24, провел за команду 42 матча и забил четыре мяча. Также Канселу выступал за португальскую "Бенфику", испанскую "Валенсию", итальянские "Интер" и "Ювентус", английский "Манчестер Сити" и немецкую "Баварию". Он становился чемпионом Португалии, Германии, Италии и трижды - Англии. В составе сборной Португалии Канселу выиграл Лигу наций.
