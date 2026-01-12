Рейтинг@Mail.ru
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юртайкин вернулся в "Амур"
12.01.2026
16:44 12.01.2026
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юртайкин вернулся в "Амур"
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юртайкин вернулся в "Амур"
Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" объявил в своем Telegram-канале о переходе российского нападающего Данила Юртайкина из... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
спорт, данил юртайкин, матвей заседа, амур, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Данил Юртайкин, Матвей Заседа, Амур, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юртайкин вернулся в "Амур"

Юртайкин вернулся в "Амур" в результате обмена с "Нефтехимиком"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" объявил в своем Telegram-канале о переходе российского нападающего Данила Юртайкина из нижнекамского "Нефтехимика".
Взамен "Нефтехимик" получил форварда Матвея Заседу.
Юртайкину 28 лет, он выступал за "Амур" в сезоне-2017/18. Также Юртайкин играл за ярославский "Локомотив", столичный ЦСКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина, челябинский "Трактор" и тольяттинскую "Ладу". На его счету 256 матчей в КХЛ и 110 (41+69) набранных очков. В сезоне-2019/20 Юртайкин провел четыре матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Сан-Хосе Шаркс".
Заседе 26 лет. В КХЛ он выступал также за омский "Авангард", столичный "Спартак" и подмосковный "Витязь", отыграл 172 матча и набрал 61 (35+26) очко.
Хоккей
 
