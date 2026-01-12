https://ria.ru/20260112/yurtaykin-2067410347.html
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юртайкин вернулся в "Амур"
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юртайкин вернулся в "Амур"
Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" объявил в своем Telegram-канале о переходе российского нападающего Данила Юртайкина из... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Юртайкин вернулся в "Амур" в результате обмена с "Нефтехимиком"