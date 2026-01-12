https://ria.ru/20260112/tsska-2067396770.html
ЦСКА продлил контракт с Гамзиным до 2028 года
ЦСКА продлил контракт с Гамзиным до 2028 года - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
ЦСКА продлил контракт с Гамзиным до 2028 года
Московский ЦСКА подписал новый контракт с голкипером Дмитрием Гамзиным до конца сезона-2027/28, сообщается на сайте хоккейного клуба. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T16:01:00+03:00
2026-01-12T16:01:00+03:00
2026-01-12T16:44:00+03:00
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974430912_0:0:2497:1404_1920x0_80_0_0_88f34128c6ee87b9db2f97be1db622ca.jpg
https://ria.ru/20260111/tsska-2067267569.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974430912_0:0:2467:1850_1920x0_80_0_0_8cf38833fccaefb672442fb55ca5ffbc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), цска
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
ЦСКА продлил контракт с Гамзиным до 2028 года
ЦСКА продлил контракт с вратарем Гамзиным до 2028 года