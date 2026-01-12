Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА продлил контракт с Гамзиным до 2028 года
Хоккей
 
16:01 12.01.2026
ЦСКА продлил контракт с Гамзиным до 2028 года
ЦСКА продлил контракт с Гамзиным до 2028 года
Московский ЦСКА подписал новый контракт с голкипером Дмитрием Гамзиным до конца сезона-2027/28, сообщается на сайте хоккейного клуба.
2026
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), цска
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
ЦСКА продлил контракт с Гамзиным до 2028 года

ЦСКА продлил контракт с вратарем Гамзиным до 2028 года

Вратарь ПХК ЦСКА Дмитрий Гамзин
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА подписал новый контракт с голкипером Дмитрием Гамзиным до конца сезона-2027/28, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Прежнее соглашение с 22-летним вратарем было рассчитано до 2027 года.
Гамзин выступает за основу ЦСКА с сезона-2022/23. В текущем регулярном чемпионате голкипер провел 26 матчей, в которых одержал 14 побед, отразил 93,3% бросков и трижды сохранил ворота в неприкосновенности. Гамзин был признан лучшим вратарем декабря в КХЛ.
Заголовок открываемого материала