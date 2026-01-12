https://ria.ru/20260112/sud-2067360204.html
Подрядчик в Калининграде получил иск на 820 миллионов рублей
Подрядчик в Калининграде получил иск на 820 миллионов рублей - РИА Новости, 12.01.2026
Подрядчик в Калининграде получил иск на 820 миллионов рублей
Военная прокуратура Балтийского флота и ФГУП "Главное управление специального строительства" направили в арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 820... РИА Новости, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Военная прокуратура Балтийского флота и ФГУП "Главное управление специального строительства" направили в арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 820 миллионов рублей с ООО "Геоизол", подрядчика строительства Нахимовского училища в Калининграде, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, следует из материалов, изученных РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 30 декабря, к производству оно пока не принято. Основания исковых требований и другие подробности на данный момент не сообщаются.
"Геоизол" уже является ответчиком по нескольким крупным искам публично-правовой компании "Военно-строительная компания", которые поданы в арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
.
Как сообщал Следственный комитет РФ
, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с ГВСУ №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде
филиала Нахимовского военно-морского училища
.
Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота ФКП "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Алексея Ширинкина.
По данным СК
, в 2020-2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей. В сентябре СК сообщил, что Ширинкина приговорили к четырем годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.