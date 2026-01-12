Подрядчик в Калининграде получил иск на 820 миллионов рублей

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Военная прокуратура Балтийского флота и ФГУП "Главное управление специального строительства" направили в арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 820 миллионов рублей с ООО "Геоизол", подрядчика строительства Нахимовского училища в Калининграде, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, следует из материалов, изученных РИА Новости.

Исковое заявление поступило в суд 30 декабря, к производству оно пока не принято. Основания исковых требований и другие подробности на данный момент не сообщаются.

Ленинградской области. "Геоизол" уже является ответчиком по нескольким крупным искам публично-правовой компании "Военно-строительная компания", которые поданы в арбитражный суд Санкт-Петербурга

Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота ФКП "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Алексея Ширинкина.