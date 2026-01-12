Рейтинг@Mail.ru
В СДЭК прокомментировали сбой в работе сайта - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/sboj-2067356557.html
В СДЭК прокомментировали сбой в работе сайта
В СДЭК прокомментировали сбой в работе сайта - РИА Новости, 12.01.2026
В СДЭК прокомментировали сбой в работе сайта
Сбой в работе сайта СДЭК был кратковременным и не повлиял на обработку отправлений, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:05:00+03:00
2026-01-12T13:05:00+03:00
санкт-петербург
москва
ленинградская область
сдэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948670909_0:128:3071:1856_1920x0_80_0_0_994418cee6f3a11f013252bd36a69c8e.jpg
https://ria.ru/20260112/sboj-2067342217.html
санкт-петербург
москва
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948670909_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_6d4294191e1793c6679e3b7dc23385c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, москва, ленинградская область, сдэк
Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская область, СДЭК
В СДЭК прокомментировали сбой в работе сайта

Сбой в работе сайта СДЭК не повлиял на обработку отправлений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе логистической компании СДЭК в Москве
Сотрудник в офисе логистической компании СДЭК в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудник в офисе логистической компании СДЭК в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сбой в работе сайта СДЭК был кратковременным и не повлиял на обработку отправлений, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Во время плановых технических работ на инфраструктуре наблюдалась кратковременная недоступность сайта. Работы находятся в завершающей стадии и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений", - сказали в пресс-службе.
Ранее в понедельник клиенты жаловались на сбой в работе сайта и приложения СДЭК. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Удмуртии и Магаданской области.
Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения СДЭК
Вчера, 11:43
 
Санкт-ПетербургМоскваЛенинградская областьСДЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала