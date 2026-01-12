В СДЭК прокомментировали сбой в работе сайта

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сбой в работе сайта СДЭК был кратковременным и не повлиял на обработку отправлений, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Во время плановых технических работ на инфраструктуре наблюдалась кратковременная недоступность сайта. Работы находятся в завершающей стадии и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений", - сказали в пресс-службе.