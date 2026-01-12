https://ria.ru/20260112/sboj-2067356557.html
В СДЭК прокомментировали сбой в работе сайта
В СДЭК прокомментировали сбой в работе сайта
Сбой в работе сайта СДЭК был кратковременным и не повлиял на обработку отправлений, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 12.01.2026
В СДЭК прокомментировали сбой в работе сайта
Сбой в работе сайта СДЭК не повлиял на обработку отправлений