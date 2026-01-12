Рейтинг@Mail.ru
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения СДЭК - РИА Новости, 12.01.2026
11:43 12.01.2026 (обновлено: 11:44 12.01.2026)
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения СДЭК
Россияне сообщают о сбое в работе сайта и приложения логистического оператора СДЭК, за последний час число жалоб превысило 1,3 тысяч, следует из данных... РИА Новости, 12.01.2026
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения СДЭК

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе сайта и приложения логистического оператора СДЭК, за последний час число жалоб превысило 1,3 тысяч, следует из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404.
Так, согласно данным на 11.30 по московскому времени, число жалоб превысило 1,3 тысячи. Пользователи сообщают о том, что не загружаются и не работают сайт и приложение. Также есть проблемы со входом в личный кабинет.
Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Удмуртии и Магаданской области.
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
