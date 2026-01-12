https://ria.ru/20260112/sboj-2067342217.html
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения СДЭК
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения СДЭК - РИА Новости, 12.01.2026
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения СДЭК
Россияне сообщают о сбое в работе сайта и приложения логистического оператора СДЭК, за последний час число жалоб превысило 1,3 тысяч, следует из данных... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:43:00+03:00
2026-01-12T11:43:00+03:00
2026-01-12T11:44:00+03:00
технологии
санкт-петербург
москва
ленинградская область
сдэк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948680701_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_ec41f648203084f807a6a3e7a9960474.jpg
https://ria.ru/20260110/rossijane-2067094163.html
санкт-петербург
москва
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948680701_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bde8169470b8cfea54c1b6c4e305a762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург, москва, ленинградская область, сдэк, общество
Технологии, Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская область, СДЭК, Общество
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения СДЭК
На сбои в работе сайта СДЭК в России поступило более 1,3 тысяч жалоб