Названы лучшие игроки недели в КХЛ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Семен Вязовой, защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат и нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов признаны лучшими игроками 17-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Вязовой признан лучшим вратарем во второй раз в карьере. 22-летний голкипер одержал победы во всех трех матчах недели с коэффициентом надежности 1,01. По его воротам было нанесено 68 бросков, из которых он отразил 95,59%.
Гернат набрал 5 очков (3 гола + 2 передачи) в двух матчах недели с показателем полезности "+4". В активе 32-летнего словака также пять силовых приема, два блокированных броска и столько же отборов шайбы. Он признан лучшим защитником в пятый раз в карьере.
Полтапов признан лучшим форвардом впервые. 22-летний нападающий совершил 5 результативных действий (4+1) в трех встречах с показателем полезности "+4". Также он стал автором победных шайб в играх против "Шанхайских драконов" (3:2) и московского "Спартака" (2:1). Россиянин занес в свой актив два силовых приема и столько же блокировок бросков и отборов шайбы.
Лучшим новичков во второй раз в карьере признан 19-летний защитник ЦСКА Иван Патрихаев, который отдал одну голевую передачу в трех матчах и завершил неделю с показателем полезности "+2". Он совершил один силовой прием, заблокировал семь бросков. Его среднее игровое время составило 16 минут 27 секунд.
