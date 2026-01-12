Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие игроки недели в КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:35 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/kkhl-2067350394.html
Названы лучшие игроки недели в КХЛ
Названы лучшие игроки недели в КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Названы лучшие игроки недели в КХЛ
Вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Семен Вязовой, защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат и нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов признаны... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T12:35:00+03:00
2026-01-12T12:35:00+03:00
хоккей
спорт
цска
локомотив (ярославль)
мартин гернат
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_0:160:2200:1398_1920x0_80_0_0_d6c053b53d101da0424203d8a7d9ee2e.jpg
https://ria.ru/20260108/gernat-2066892091.html
https://ria.ru/20260111/match-2067219368.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_149:0:2013:1398_1920x0_80_0_0_e05f28e653274f5d81536765f89c09d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, цска, локомотив (ярославль), мартин гернат , спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, ЦСКА, Локомотив (Ярославль), Мартин Гернат , Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Лучшими игроками недели в КХЛ стали Вязовой, Гернат и Полтапов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Семен Вязовой, защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат и нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов признаны лучшими игроками 17-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Вязовой признан лучшим вратарем во второй раз в карьере. 22-летний голкипер одержал победы во всех трех матчах недели с коэффициентом надежности 1,01. По его воротам было нанесено 68 бросков, из которых он отразил 95,59%.
Хоккеисты сборной Словакии - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Гернат, Ружичка и Лишка вошли в состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026
8 января, 16:44
Гернат набрал 5 очков (3 гола + 2 передачи) в двух матчах недели с показателем полезности "+4". В активе 32-летнего словака также пять силовых приема, два блокированных броска и столько же отборов шайбы. Он признан лучшим защитником в пятый раз в карьере.
Полтапов признан лучшим форвардом впервые. 22-летний нападающий совершил 5 результативных действий (4+1) в трех встречах с показателем полезности "+4". Также он стал автором победных шайб в играх против "Шанхайских драконов" (3:2) и московского "Спартака" (2:1). Россиянин занес в свой актив два силовых приема и столько же блокировок бросков и отборов шайбы.
Лучшим новичков во второй раз в карьере признан 19-летний защитник ЦСКА Иван Патрихаев, который отдал одну голевую передачу в трех матчах и завершил неделю с показателем полезности "+2". Он совершил один силовой прием, заблокировал семь бросков. Его среднее игровое время составило 16 минут 27 секунд.
Гейдж Куинни - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Матч КХЛ между "Шанхайскими драконами" и "Сочи" перенесен
11 января, 12:54
 
ХоккейСпортЦСКАЛокомотив (Ярославль)Мартин ГернатХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала