В СФ предложили расширить "полномочия" автодорожных камер

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил расширить "полномочия" камер фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения (ПДД) с тем, чтобы они могли фиксировать нарушения не только на "автобусной" полосе, но и по всей ширине дороги, законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.

В частности, проектом предлагается внести изменения в закон о дорожной деятельности в РФ, исключив из него слова "в целях контроля за соблюдением ПДД на такой полосе", что позволит повысить безопасность дорожного движения на дорогах с выделенной полосой для движения маршрутных транспортных средств за счет обеспечения возможности фиксации нарушений ПДД на всей ширине дороги", говорится в пояснительной записке. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Кутепов пояснил, что с сентября 2024 года вступили в силу поправки в законодательство о дорожной деятельности в РФ , которыми отрегулированы отношения, связанные с порядком размещения и использования камер фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения.

В законе отмечается, что установка стационарных и передвижных средств фиксации возможна на дорогах с выделенной полосой для движения маршрутных транспортных средств в целях контроля за соблюдением правил дорожного движения на такой полосе.

При этом в настоящее время, например, в Санкт-Петербурге , на стационарных средствах фиксации в количестве 11 единиц Главным управлением МВД РФ по городу и Ленинградской области выведена из штатного режима обработка фиксации нарушений ПДД, за исключением фиксации нарушения на "автобусной" полосе, пояснил сенатор.

С использованием камер за период с 1 января 2025 года по 7 сентября 2025 года было вынесено 22,6 тысячи постановлений по делам об административных правонарушениях, из которых только 11,1 тысячи – за нарушения, связанные с движением по "автобусной" полосе, говорится в сопроводительных материалах.

"Таким образом, несмотря на то что устанавливаемые на дорогах с выделенной полосой для движения маршрутных транспортных средств стационарные камеры позволяют обеспечивать контроль всей ширины дороги, их функционал с учетом изменений в законодательство не может быть использован в полном объеме", - отмечается в документе.