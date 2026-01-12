Рейтинг@Mail.ru
В СФ предложили расширить "полномочия" автодорожных камер
04:32 12.01.2026 (обновлено: 05:39 12.01.2026)
В СФ предложили расширить "полномочия" автодорожных камер
В СФ предложили расширить "полномочия" автодорожных камер - РИА Новости, 12.01.2026
В СФ предложили расширить "полномочия" автодорожных камер
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил расширить "полномочия" камер фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения (ПДД) с... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T04:32:00+03:00
2026-01-12T05:39:00+03:00
россия
санкт-петербург
ленинградская область
андрей кутепов
россия
санкт-петербург
ленинградская область
россия, санкт-петербург, ленинградская область, андрей кутепов
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Андрей Кутепов
В СФ предложили расширить "полномочия" автодорожных камер

Кутепов предложил расширить полномочия автодорожных камер на всю ширину дороги

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВыделенная полоса для общественного транспорта на Гоголевском бульваре в Москве
Выделенная полоса для общественного транспорта на Гоголевском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Выделенная полоса для общественного транспорта на Гоголевском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил расширить "полномочия" камер фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения (ПДД) с тем, чтобы они могли фиксировать нарушения не только на "автобусной" полосе, но и по всей ширине дороги, законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.
В частности, проектом предлагается внести изменения в закон о дорожной деятельности в РФ, исключив из него слова "в целях контроля за соблюдением ПДД на такой полосе", что позволит повысить безопасность дорожного движения на дорогах с выделенной полосой для движения маршрутных транспортных средств за счет обеспечения возможности фиксации нарушений ПДД на всей ширине дороги", говорится в пояснительной записке. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Комитет СФ поддерживает идею проекта против мошенничества, заявил Клишас
26 декабря 2025, 20:27
Кутепов пояснил, что с сентября 2024 года вступили в силу поправки в законодательство о дорожной деятельности в РФ, которыми отрегулированы отношения, связанные с порядком размещения и использования камер фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения.
В законе отмечается, что установка стационарных и передвижных средств фиксации возможна на дорогах с выделенной полосой для движения маршрутных транспортных средств в целях контроля за соблюдением правил дорожного движения на такой полосе.
При этом в настоящее время, например, в Санкт-Петербурге, на стационарных средствах фиксации в количестве 11 единиц Главным управлением МВД РФ по городу и Ленинградской области выведена из штатного режима обработка фиксации нарушений ПДД, за исключением фиксации нарушения на "автобусной" полосе, пояснил сенатор.
С использованием камер за период с 1 января 2025 года по 7 сентября 2025 года было вынесено 22,6 тысячи постановлений по делам об административных правонарушениях, из которых только 11,1 тысячи – за нарушения, связанные с движением по "автобусной" полосе, говорится в сопроводительных материалах.
"Таким образом, несмотря на то что устанавливаемые на дорогах с выделенной полосой для движения маршрутных транспортных средств стационарные камеры позволяют обеспечивать контроль всей ширины дороги, их функционал с учетом изменений в законодательство не может быть использован в полном объеме", - отмечается в документе.
Это приводит к созданию условий, при которых водитель может избежать административной ответственности за совершенные правонарушения, совершению новых правонарушений, и как следствие, снижению безопасности дорожного движения, отметил политик.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В СФ предложили обязать авиакомпании кормить пассажиров задержанных рейсов
10 декабря 2025, 04:16
 
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Андрей Кутепов
 
 
