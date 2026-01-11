Рейтинг@Mail.ru
Лапорта заявил об ухудшении отношений "Барселоны" с "Реалом"
Футбол
 
07:32 11.01.2026
Лапорта заявил об ухудшении отношений "Барселоны" с "Реалом"
Лапорта заявил об ухудшении отношений "Барселоны" с "Реалом"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в преддверии финала Суперкубка Испании по футболу заявил, что отношения каталонской команды с мадридским "Реалом" полностью... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Лапорта заявил об ухудшении отношений "Барселоны" с "Реалом"

Лапорта перед "Эль-Класико" заявил об ухудшении отношений "Барселоны" с "Реалом"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в преддверии финала Суперкубка Испании по футболу заявил, что отношения каталонской команды с мадридским "Реалом" полностью разорваны.
Во вторник "Барселона" сыграет с "Реалом" в финальном матче Суперкубка Испании, который пройдет в саудовской Джидде. Встреча начнется в 22:00 мск. Лапорта в субботу посетил посвященное финалу мероприятие Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
"Есть несколько проблем, которые отдалили нас друг от друга. Если раньше мы были непримиримыми соперниками, то сейчас сложилась ситуация, которая привела к ухудшению отношений, к их полному разрыву. Это не значит, что между командами нет уважения. У нас всегда оно было, независимо от состояния отношений. Мы будем продолжать действовать соответствующим образом. В футболе все можно решить, но это зависит от вовлеченных сторон", - цитирует слова Лапорты Mundo Deportivo.
"Барселона" с 15 титулами является рекордсменом турнира и действующим обладателем трофея, "сливочные" становились победителями 13 раз.
