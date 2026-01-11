Рейтинг@Mail.ru
04:04 11.01.2026 (обновлено: 04:10 11.01.2026)
В РАН рассказали, кто может помочь Сеулу в вопросе отношений с КНДР
РИА Новости: Сеул может обратиться к РФ за помощью в вопросе отношений с КНДР

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Южнокорейское руководство настроено в 2026 году возобновить контакты с властями КНДР, в связи с этим можно ожидать, что Сеул обратиться за содействием к Вашингтону, Пекину и Москве, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
По прогнозам института, в 2026 году власти Южной Кореи настроены возобновить контакты с властями КНДР и восстановить диалог по ядерной проблематике. Однако, как отмечается, такое стремление вряд ли найдет позитивный отклик в Пхеньяне, который больше нацелен на налаживание прямого диалога с администрацией президента США Дональда Трампа. Кроме того, подчеркивается, что ситуацию усугубляет раскол в южнокорейском обществе по вопросу о курсе в отношении КНДР. По данным ИМЭМО РАН, впервые за время наблюдений опросы в 2025 году показали, что 51% опрошенных не считают необходимым объединение с КНДР. Тем не менее, правящим элитам будет трудно решиться на официальный отказ от этой идеи.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Южной Корее ответили на обвинения в запуске дрона в КНДР
Вчера, 16:02
"Поэтому можно ожидать обращения Сеула к Вашингтону, Пекину и Москве с предложениями о содействии нормализации межкорейских отношений в той или иной форме", - говорится в докладе.
Согласно информации ИМЭМО РАН, в Сеуле с настороженностью воспринимают курс администрации Трампа на первоочередное отстаивание американских интересов в сферах безопасности и бизнеса, поскольку это отодвигает приоритеты союзников и партнеров США в этих областях на второй план.
Подчеркивается, что в связи с этим, администрация южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна берет на вооружение прагматичный подход, предполагающий решение внешнеполитических вопросов на основе "национально ориентированных" приоритетов. В частности, как ожидается, в 2026 году Сеул продолжит курс на совмещение своих стратегических союзнических обязательств перед Вашингтоном с поддержанием партнерских экономических отношений с Пекином, в том числе в рамках треугольника КНР–Республика Корея–Япония.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева
Вчера, 05:31
Кроме того, по прогнозам института, со стороны Южной Кореи сохраняется и нацеленность на активное развитие связей со странами-членами АСЕАН, особенно с Вьетнамом. От успеха такого рода дипломатии зависит сохранение безопасности и устойчивость внешнеэкономических связей Сеула.
В то же время, подчеркнули в ИМЭМО РАН, несмотря на доминирование в Республике Корея критической оценки политики РФ в отношении Украины и сохранения антироссийских санкций, "национально ориентированные" приоритеты будут определять стремление обеспечить интересы южнокорейского бизнеса путем проведения прагматичной политики в отношении России. По данным института, это предполагает, в том числе, сохранение имеющегося уровня двусторонней торговли с РФ и уже сделанных в России инвестиций.
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён 29 декабря 2025 года сообщил корреспонденту РИА Новости, что отношения Южной Кореи и России могут в скором времени улучшиться.
Ранее южнокорейский МИД не раз сообщал, что поддерживает с Россией "необходимое общение", главным образом через посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул об ответственности за инциденты с БПЛА
03:52
 
РоссияСеулЮжная КореяДональд ТрампЛи Чжэ МенЛи Сок ПэРоссийская академия наук
 
 
