12:13 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/izrail-2067215039.html
в мире
израиль
сомали
сомалиленд
лига арабских государств
африканский союз
ансар алла
В Сомали заявили о планах Израиля переселить палестинцев в Сомалиленд

Фики: Израиль хочет переселить палестинцев в Сомалиленд

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСолдаты армии Сомали патрулируют улицы Могадишо
Солдаты армии Сомали патрулируют улицы Могадишо - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Солдаты армии Сомали патрулируют улицы Могадишо. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сомали располагает подтвержденными данными о том, что Израиль намерен переселить палестинцев на территорию самопровозглашенной Республики Сомалиленд и оккупировать этот регион, заявил в эфире телеканала Al Jazeera сомалийский министр обороны Ахмед Муаллем Фики.
“У нас есть подтвержденные данные о том, что Израиль хочет переселить палестинцев, терпящих притеснения на своей земле, в этот район”, - заявил министр.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Нетаньяху назвал Сомали пристанищем террористов
31 декабря 2025, 02:21
По словам Фики, в планах Израиля не только основать на территории Сомалиленда военную базу, но “оккупировать этот район подобно оккупации палестинских земель” как важную стратегическую точку вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, что позволит в дальнейшем “дестабилизировать весь ближневосточный регион”.
Министр подчеркнул, что признание Сомалиленда Израилем является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Сомали, страна предпримет дипломатические и юридические меры в этой связи.
Ранее в интервью телеканалу Al-Jazeera президент Сомали Хасан Шейх Махмуд заявил, что, согласно разведданным Сомали, Израиль согласился признать Сомалиленд в обмен на три условия: переселение палестинцев, создание военной базы на берегу Аденского залива и присоединение к соглашениям Авраама о нормализации отношений с Израилем.
В свою очередь, внешнеполитическое ведомство самопровозглашенного Сомалиленда отвергло заявления, что в обмен на признание Израилем власти согласились принять палестинцев и разрешить создать военные базы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда
31 декабря 2025, 00:57
Израиль 26 декабря 2025 года официально признал расположенную на севере Африканского рога самопровозглашенную Республику Сомалиленд, обе страны подписали совместную взаимную декларацию о признании.
Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля". Поддержку Сомали выразили большинство африканских и арабских стран, а также Лига арабских государств и Африканский союз.
Территория государственного образования расположена на побережье Красного моря и, по мнению наблюдателей, может стать форпостом для защиты интересов еврейского государства от угроз со стороны йеменского проиранского движения "Ансар Алла" (хуситов).
Сама группировка уже заявила, что какое-либо израильское присутствие станет "законной военной целью".
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Сомалиленде поддержали военную операцию США в Венесуэле
4 января, 21:04
 
