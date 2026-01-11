https://ria.ru/20260111/dagestan-2067281024.html
В Дагестане назвали причину смерти женщины в больнице Дербента
В Дагестане назвали причину смерти женщины в больнице Дербента
В Дагестане назвали причину смерти женщины в больнице Дербента
Тяжелое течение пневмонии стало причиной смерти пациентки в центральной городской больнице (ЦГБ) Дербента, будет организована экспертная проверка случая смерти
2026-01-11T23:28:00+03:00
2026-01-11T23:28:00+03:00
2026-01-11T23:30:00+03:00
происшествия
дербент
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дербент
республика дагестан
россия
Новости
ru-RU
В Дагестане назвали причину смерти женщины в больнице Дербента
Минздрав Дагестана: пациентка ЦГБ Дербента умерла от тяжелой формы пневмонии
МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости.
Тяжелое течение пневмонии стало причиной смерти пациентки в центральной городской больнице (ЦГБ) Дербента, будет организована экспертная проверка случая смерти женщины, сообщили
в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
В воскресенье в следственном управлении СК РФ
по Дагестану
сообщили, что организована процессуальная проверка по факту смерти женщины в городской больнице Дербента
. По словам родственников, женщина скончалась из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Проверку проводит и прокуратура республики.
«
"Минздравом Дагестана будет организована экспертная проверка случая смерти пациентки с тяжёлым течением пневмонии в Дербентской ЦГБ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинская документация всех этапов оказания помощи женщине будет пошагово проанализирована с привлечением ведущих специалистов министерства.
Ранее в ряде дагестанских Telegram-каналов появилась информация о смерти 28-летней жительницы Дербента, которую, как утверждается, в течение недели трижды осматривали бригады скорой помощи, и лишь на третий раз ее госпитализировали с симптомами гриппа. Пациентку доставили в инфекционное отделение, где, как утверждают близкие, ей не оказали своевременную помощь.