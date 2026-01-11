В Дагестане назвали причину смерти женщины в больнице Дербента

Ранее в ряде дагестанских Telegram-каналов появилась информация о смерти 28-летней жительницы Дербента, которую, как утверждается, в течение недели трижды осматривали бригады скорой помощи, и лишь на третий раз ее госпитализировали с симптомами гриппа. Пациентку доставили в инфекционное отделение, где, как утверждают близкие, ей не оказали своевременную помощь.