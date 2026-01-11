Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане назвали причину смерти женщины в больнице Дербента
23:28 11.01.2026 (обновлено: 23:30 11.01.2026)
В Дагестане назвали причину смерти женщины в больнице Дербента
Тяжелое течение пневмонии стало причиной смерти пациентки в центральной городской больнице (ЦГБ) Дербента, будет организована экспертная проверка случая смерти...
В Дагестане назвали причину смерти женщины в больнице Дербента

Минздрав Дагестана: пациентка ЦГБ Дербента умерла от тяжелой формы пневмонии

© Fotolia / Alexander ZamaraevАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Fotolia / Alexander Zamaraev
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Тяжелое течение пневмонии стало причиной смерти пациентки в центральной городской больнице (ЦГБ) Дербента, будет организована экспертная проверка случая смерти женщины, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
В воскресенье в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили, что организована процессуальная проверка по факту смерти женщины в городской больнице Дербента. По словам родственников, женщина скончалась из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Проверку проводит и прокуратура республики.
«
"Минздравом Дагестана будет организована экспертная проверка случая смерти пациентки с тяжёлым течением пневмонии в Дербентской ЦГБ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинская документация всех этапов оказания помощи женщине будет пошагово проанализирована с привлечением ведущих специалистов министерства.
Ранее в ряде дагестанских Telegram-каналов появилась информация о смерти 28-летней жительницы Дербента, которую, как утверждается, в течение недели трижды осматривали бригады скорой помощи, и лишь на третий раз ее госпитализировали с симптомами гриппа. Пациентку доставили в инфекционное отделение, где, как утверждают близкие, ей не оказали своевременную помощь.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
СК в Дагестане возбудил дело после смерти подростка в Ставропольском крае
28 августа 2025, 16:45
 
Происшествия
 
 
