В Дагестане проводят проверки после смерти женщины в больнице

МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Процессуальная проверка проводится по факту гибели в больнице в городе Дербенте пациентки, родственники которой винят врачей в ее смерти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Ранее в ряде дагестанских Telegram-каналов появилась информация о смерти 28-летней жительницы Дербента, которую, как утверждается, в течение недели трижды осматривали бригады скорой помощи, и лишь на третий раз ее госпитализировали с симптомами гриппа. Пациентку доставили в инфекционное отделение, где, как утверждают близкие, ей не оказали своевременную помощь.
В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике
8 декабря 2025, 13:18
«
"По информации, выявленной в сети Интернет, организована процессуальная проверка по факту смерти женщины в городской больнице города Дербента. По словам родственников, женщина скончалась из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки устанавливаются обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке и причины ее смерти.
Проверку по информации о гибели женщины также организовала прокуратура Дербента. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.