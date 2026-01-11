Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане проводят проверки после смерти женщины в больнице
18:18 11.01.2026
В Дагестане проводят проверки после смерти женщины в больнице
В Дагестане проводят проверки после смерти женщины в больнице
Процессуальная проверка проводится по факту гибели в больнице в городе Дербенте пациентки, родственники которой винят врачей в ее смерти, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2026
происшествия, дербент, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане проводят проверки после смерти женщины в больнице

СК и прокуратура проводят проверки после смерти пациентки больницы в Дагестане

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Процессуальная проверка проводится по факту гибели в больнице в городе Дербенте пациентки, родственники которой винят врачей в ее смерти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Ранее в ряде дагестанских Telegram-каналов появилась информация о смерти 28-летней жительницы Дербента, которую, как утверждается, в течение недели трижды осматривали бригады скорой помощи, и лишь на третий раз ее госпитализировали с симптомами гриппа. Пациентку доставили в инфекционное отделение, где, как утверждают близкие, ей не оказали своевременную помощь.
"По информации, выявленной в сети Интернет, организована процессуальная проверка по факту смерти женщины в городской больнице города Дербента. По словам родственников, женщина скончалась из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки устанавливаются обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке и причины ее смерти.
Проверку по информации о гибели женщины также организовала прокуратура Дербента. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
ПроисшествияДербентРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
