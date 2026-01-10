Отдых за границей в новогодние каникулы подешевел для россиян

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Стоимость отдыха за границей в эти новогодние каникулы на фоне укрепления рубля по многим популярным направлениям снизилась для россиян на 5-10% в годовом выражении, рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов России (АТАГ) Александр Брагин.

"Выездные направления в этом году растут высокими темпами в первую очередь из-за ослабления курса доллара по отношению к рублю. Это нивелировало ежегодный рост цен, и в результате стоимость отдыха за границей по многим популярным направлениям снизилась на 5-10%", - сказал Брагин.

По его словам, бронирование отелей и других средств размещения самостоятельными путешественниками за границей выросло в среднем на 40-45% по сравнению с прошлым годом. Что касается путешествий внутри России , их количество увеличилось в период каникул в среднем на 20-25%.

Брагин отметил, что рост бронирований стимулировали рекордно длинные новогодние каникулы: можно было отправиться в продолжительную поездку без оформления отпуска, или, взяв отпуск, путешествовать 3-4 недели.

"При этом, по данным "Яндекс Путешествий", на новогодних каникулах россияне предпочитают отдыхать внутри страны – 88% от общего числа бронирований отелей и апартаментов приходится на российские направления, еще 12% – на зарубежные", - отметил Брагин.

Санкт-Петербург, Владимир, По данным АТАГ, выбирая путешествия по России, россияне отдавали предпочтения мегаполисам с масштабной новогодней иллюминацией, ярмаркам и фестивалям ( Москва Казань и другие), малым историческим городам ( Суздаль Коломна ); сказочным локациям, например, вотчина Деда Мороза в Великом Устюге, горнолыжным курортам и санаторно-курортному отдыху.