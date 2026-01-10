Рейтинг@Mail.ru
Отдых за границей в новогодние каникулы подешевел для россиян - РИА Новости, 10.01.2026
Туризм
 
08:24 10.01.2026
Отдых за границей в новогодние каникулы подешевел для россиян
Стоимость отдыха за границей в эти новогодние каникулы на фоне укрепления рубля по многим популярным направлениям снизилась для россиян на 5-10% в годовом...
туризм
россия
москва
санкт-петербург
новости - туризм
россия
москва
санкт-петербург
россия, москва, санкт-петербург, новости - туризм
Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Новости - Туризм
Отдых за границей в новогодние каникулы подешевел для россиян

АТАГ: отдых за границей в новогодние каникулы подешевел для россиян на 5-10%

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Стоимость отдыха за границей в эти новогодние каникулы на фоне укрепления рубля по многим популярным направлениям снизилась для россиян на 5-10% в годовом выражении, рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов России (АТАГ) Александр Брагин.
"Выездные направления в этом году растут высокими темпами в первую очередь из-за ослабления курса доллара по отношению к рублю. Это нивелировало ежегодный рост цен, и в результате стоимость отдыха за границей по многим популярным направлениям снизилась на 5-10%", - сказал Брагин.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В России вырос спрос на новогодние поездки за рубеж
8 января, 08:26
По его словам, бронирование отелей и других средств размещения самостоятельными путешественниками за границей выросло в среднем на 40-45% по сравнению с прошлым годом. Что касается путешествий внутри России, их количество увеличилось в период каникул в среднем на 20-25%.
Брагин отметил, что рост бронирований стимулировали рекордно длинные новогодние каникулы: можно было отправиться в продолжительную поездку без оформления отпуска, или, взяв отпуск, путешествовать 3-4 недели.
"При этом, по данным "Яндекс Путешествий", на новогодних каникулах россияне предпочитают отдыхать внутри страны – 88% от общего числа бронирований отелей и апартаментов приходится на российские направления, еще 12% – на зарубежные", - отметил Брагин.
По данным АТАГ, выбирая путешествия по России, россияне отдавали предпочтения мегаполисам с масштабной новогодней иллюминацией, ярмаркам и фестивалям (Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие), малым историческим городам (Суздаль, Владимир, Коломна); сказочным локациям, например, вотчина Деда Мороза в Великом Устюге, горнолыжным курортам и санаторно-курортному отдыху.
Что касается зарубежных направлений, по данным сервиса "Яндекс Путешествий", в топ-10 вошли: Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Франция, Узбекистан, Италия, Абхазия, Китай, Грузия, заключил Брагин.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Глава РСТ назвал условия для дальнейшего роста внутреннего туризма
26 ноября 2025, 02:19
 
ТуризмРоссияМоскваСанкт-ПетербургНовости - Туризм
 
 
