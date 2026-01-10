В Пулково задерживаются почти 30 рейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Почти 30 рейсов на вылет задерживаются в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло авиагавани.
По данным онлайн-табло, среди задержанных - рейсы на вылет в Москву, Нарьян-Мар, Калининград, Нижний Новгород, Сочи, Самару, Волгоград и другие города. Также отменен ряд рейсов в Москву.
Аэропорт "Пулково" сообщил о возможным корректировках расписания в субботу.
"В Петербурге в течение всего дня ожидается сильный ливневый снег с порывами ветра. В сложных погодных условиях работают и аэропорты Москвы. Просим с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания. Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для обеспечения полетной программы. Но безопасность - главный приоритет", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Авиагавань сообщает, что решения о взлете и посадке принимаются экипажем с учетом погодных условий.
