В Пулково задерживаются почти 30 рейсов - РИА Новости, 10.01.2026
10:07 10.01.2026
В Пулково задерживаются почти 30 рейсов
Почти 30 рейсов на вылет задерживаются в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло авиагавани.
москва, пулково (аэропорт), новый год, нарьян-мар, калининград
Москва, Пулково (аэропорт), Новый год, Нарьян-Мар, Калининград
© Официальный канал пресс-службы компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"Аэропорт "Пулково"
© Официальный канал пресс-службы компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Почти 30 рейсов на вылет задерживаются в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло авиагавани.
По данным онлайн-табло, среди задержанных - рейсы на вылет в Москву, Нарьян-Мар, Калининград, Нижний Новгород, Сочи, Самару, Волгоград и другие города. Также отменен ряд рейсов в Москву.
Аэропорт "Пулково" сообщил о возможным корректировках расписания в субботу.
Петербурге в течение всего дня ожидается сильный ливневый снег с порывами ветра. В сложных погодных условиях работают и аэропорты Москвы. Просим с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания. Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для обеспечения полетной программы. Но безопасность - главный приоритет", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Авиагавань сообщает, что решения о взлете и посадке принимаются экипажем с учетом погодных условий.
Мужчина во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Москве прекратилось формирование гололеда
МоскваПулково (аэропорт)Новый годНарьян-МарКалининград
 
 
