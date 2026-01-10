Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея опровергла сообщения об нарушении воздушного пространства КНДР - РИА Новости, 10.01.2026
05:30 10.01.2026
Южная Корея опровергла сообщения об нарушении воздушного пространства КНДР
в мире
кндр
южная корея
пхеньян
юн сок ель
ли чжэ мен
кндр
южная корея
пхеньян
в мире, кндр, южная корея, пхеньян, юн сок ель, ли чжэ мен
В мире, КНДР, Южная Корея, Пхеньян, Юн Сок Ель, Ли Чжэ Мен
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул. Архивное фото
СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. Вооружённые силы Республики Корея не осуществляли эксплуатацию беспилотников в заявленные КНДР даты, когда на ее территорию якобы были отправлены дроны, сообщили в пресс-службе министерства обороны Южной Кореи.
Ранее представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотников 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года, Сеул должен быть готов ответить за это.
"Подтверждено, что в даты, на которые указывает КНДР, наши вооружённые силы не осуществляли эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов", - заявили в минобороны Южной Кореи.
Военные также сообщили, что президент Республики Корея Ли Чжэ Мён распорядился провести тщательное расследование по данному вопросу.
"Детальные обстоятельства в настоящее время дополнительно проверяются соответствующими ведомствами", - подытожили в минобороны.
В 2024 году южнокорейское правительство уже опровергало факт засылки дрона в КНДР, о котором тогда сообщил Пхеньян. Но позже после смены власти в Сеуле при новом демократическом правительстве было раскрыто, что факт отправки дрона имел место.
В декабре 2025 года, как заявили в команде специального прокурора, экс-президент Юн Сок Ёль, в отношении которого сейчас ведется расследование в связи с попыткой ввести в декабре 2024 года военное положение, в октябре 2024 года намеренно отправил БПЛА в Пхеньян с целью обострить напряженные отношения с КНДР, что могло бы быть использовано как предлог для введения военного положения. Как указывается в материалах расследования, ключевые подтверждения этих намерений были обнаружены в мобильном телефоне бывшего командующего Контрразведывательного командования вооружённых сил Республики Корея Ё Ин Хёна. В сохранённых записях содержались, в частности, следующие формулировки: "должна возникнуть ситуация военного времени или ситуация, не поддающаяся контролю полицейскими силами", "необходимо создать нестабильную ситуацию или воспользоваться сложившейся возможностью".
Согласно выводам следственной группы, после этого вооружённые силы Республики Корея провели конкретные операции, включая запуск беспилотных летательных аппаратов с прикреплёнными контейнерами для распространения листовок в направлении Пхеньяна.
Однако, поскольку КНДР не предприняла реальных военных ответных действий, расчёт на эскалацию и формирование повода для введения чрезвычайного режима не оправдался, и данный план, по оценке спецпрокурора, провалился. Сам Юн Сок Ёль обвинения отрицал.
В октябре 2024 года МИД КНДР рассказал, что направленные Сеулом дроны три раза пересекали воздушное пространство северокорейской столицы с целью сброса агитационных листовок для населения Пхеньяна. Власти даже обнаружили рядом с Пхеньяном обломки одного из беспилотников. КНДР заявляла, что получила ясные доказательства отправки дронов именно Южной Кореей, но Сеул все отрицал.
В миреКНДРЮжная КореяПхеньянЮн Сок ЕльЛи Чжэ Мен
 
 
