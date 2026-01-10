NASA нацелилось на "место силы" Маньпупунер: зачем оно американцам

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Семь каменных столбов посреди глухой тайги, сотни километров без дорог и поселков — все это про Маньпупунер. Уральцы называют таинственные столбы "местом силы", а некоторые исследователи даже относят их к идолам.

Почему природный памятник неожиданно привлек к себе внимание НАСА?

Каменная глушь на краю цивилизации

Плато Маньпупунер находится на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми. Название пришло из языка манси и переводится как "Малая гора идолов". Место действительно выглядит так, будто его кто-то специально вынес за пределы привычного мира: ровное плато, резкие ветры, перепады температур и семь гигантских каменных фигур.

Когда-то здесь был полноценный горный массив, но мягкие породы за миллионы лет разрушились, а самые прочные кварцитовые сланцы остались стоять, словно армия застывших великанов.

Эти останцы, или столбы выветривания, достигают высоты от 30 до 42 метров — примерно как десяти- или 14-этажный дом. Их возраст оценивается примерно в 200 миллионов лет.

Шесть столбов выстроились почти в линию, седьмой стоит чуть поодаль и выглядит особенно странно: тонкий, вытянутый, будто перевернутая бутылка или фигура воина, который отделился от строя.

Священная территория

Для народа манси плато считалось священным — подниматься сюда разрешалось только шаманам. Из этого ограничения выросли легенды, которые до сих пор пересказывают гиды и местные жители.

Самая известная история рассказывает о семи великанах-самоедах. Они шли через Урал, чтобы уничтожить манси и забрать красавицу Аим. Когда великаны почти настигли людей, брат Аим, богатырь Пыгрычум, поднял волшебный щит. Солнечный свет отразился от него и ослепил захватчиков. В тот же миг они окаменели и превратились в каменные столбы.

Есть и другие предания: о шамане, которого боги превратили в камень, чтобы он вечно охранял разрушенный дом; о духах предков, которые защищают плато и помогают тем, кто приходит с чистыми намерениями; о спрятанных сокровищах, которые никто так и не смог найти.

Космос и американцы

Интерес НАСА к Маньпупунеру часто пытаются объяснить мистикой или теориями про инопланетян. На деле все куда приземленнее.

Космическое агентство давно ищет на Земле так называемые аналоговые территории — места, где природные условия максимально похожи на условия других планет, прежде всего Марса.

© Pixabay / lace0182 Центр НАСА в шате Флорида, США © Pixabay / lace0182 Центр НАСА в шате Флорида, США

Маньпупунер подошел сразу по нескольким параметрам. Во-первых, это геология — процессы выветривания, которые сформировали столбы, очень похожие на те, что ученые наблюдают на Марсе. Во-вторых, климат. Сильные ветры, холод, вечная мерзлота, минимальное влияние человека. Здесь можно наблюдать чистые природные процессы, не искаженные дорогами, промышленностью и застройкой. В-третьих, изоляция — на сотни километров вокруг нет крупных поселений.

Технологический подтекст

Есть и еще одна — особенная — причина. Геологи давно отмечают, что Приполярный Урал и прилегающие плато буквально стоят на кварцевых породах. Кварц — это диоксид кремния, основа всей современной электроники. Микросхемы, полупроводники, солнечные панели, датчики — все это начинается с кремния.

Столбы Маньпупунера состоят из серицито-кварцитовых сланцев. И то, что мы видим на поверхности, по мнению специалистов, — лишь верхушка огромных пластов, уходящих на неизвестную глубину. Отсюда и разговоры о стратегическом ресурсе, который в теории способен обеспечивать технологические отрасли десятилетиями, если не столетиями.

В этом контексте любое внимание к региону извне выглядит уже не романтикой, а холодным расчетом.

Русский Марс под открытым небом

В научной среде Маньпупунер иногда называют своеобразной русской базой для изучения Марса. Неофициально, конечно. Здесь можно тестировать оборудование, изучать поведение материалов в суровых условиях, наблюдать за эрозией.

При этом плато остается закрытой и строго охраняемой территорией. Оно входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а попасть сюда можно только с разрешения администрации заповедника и в составе организованной группы.

© Public domain Поверхность Марса © Public domain Поверхность Марса

Легким это путешествие не назовешь. Летом пешие маршруты доступны с июля по середину сентября. Это многодневные походы по тайге и горам, требующие серьезной физической подготовки. Зимой группы добираются на снегоходах, ночуя в обогреваемых модулях. Есть и вертолетные туры из Ухты — быстрые, дорогие и сильно ограниченные по количеству участников.