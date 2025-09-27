Рейтинг@Mail.ru
Самые удивительные места России: открываем секреты в День туризма
Самые удивительные места России: открываем секреты в День туризма
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В России есть куда поехать даже самым искушенным путешественникам — в стране много необычных, уникальных достопримечательностей. Места, которые производят на гостей неизгладимое впечатление, — в материале РИА Новости.Озеро БайкалСамое глубокое на Земле — 20 процентов мирового запаса пресной воды. Она настолько прозрачная, что в солнечную погоду можно разглядеть дно на многометровой глубине.Большинство туристов стремится приехать на Байкал зимой, чтобы увидеть знаменитый лед. Можно гулять по нему, кататься на коньках. А главное — рассматривать метановые пузыри и трещины.Обязательно нужно посетить Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров. Гостей привлекают не только живописные пейзажи, но и знакомство с шаманами: местные считают, что именно здесь живут духи.Столбы выветривания на плато МаньпупунерСемь причудливых глыб расположены в Печоро-Илычском заповеднике в Коми. Их высота от 30 до 42 метров.Маньпупунер на языке народа манси означает "малая гора идолов". За миллионы лет ветер и дождь обточили хребты, разрушили породу и оставили только столбы причудливой формы. По легенде, эти останцы — окаменевшие великаны, пытавшиеся похитить красавицу Аим, дочь местного вождя Куущая, дружившего с добрыми духами. Есть также версия о внеземном происхождении этой достопримечательности.Куршская косаКуршская коса — одно из самых необычных мест Калининградской области и России в целом. Песчаная полоса растянулась почти на 100 километров между Зеленоградском и литовской Клайпедой, отделив Куршский залив от Балтийского моря. Это место славится высокими дюнами и красивейшими лесами, в которых обитает до 300 видов животных.Одна из самых популярных достопримечательностей — Танцующий лес. Деревья посадили в 60-е годы прошлого века, чтобы укрепить почву на дюне Круглая. Стволы большинства растений причудливо изогнулись, причина до сих пор точно не определена. Туристы могут гулять по деревянному настилу, сходить с тропы нельзя.Кунгурская ледяная пещераОдна из крупнейших карстовых пещер в европейской части России расположена в Пермском крае, неподалеку от Кунгура. Ей не менее десяти тысяч лет. Из восьми километров два доступны для туристов. Там более 40 гротов, подземные озера, полторы сотни "органных труб" — шахт, которые почти достигают поверхности. А еще невероятно красивые сталактиты и сталагмиты.Пещеру глубиной 27 метров называют одной из визитных карточек региона. Подземные ходы оборудованы цветной подсветкой.По легенде, в одном из помещений спрятал золото Ермак, а часть проходов вырыл мамонт. Еще говорят, что посетителям с нечистой совестью в Метеорном гроте мерещится призрак Белого Спелеолога.СейдозероВ переводе с языка саамов — "священное". Оно расположено в Ловозерских тундрах на Кольском полуострове. С трех сторон водоем окружен горами, это создает особый микроклимат, и растительность тут богаче, чем в соседней тундре.С Сейдозером связано множество легенд. Например, про злодея Куйву, чье изображение (70 метров в высоту и 30 в ширину) можно увидеть на скале Куйвчорр. Считается, что замурованный в горе над озером колдун не любит, когда его беспокоят. Тем якобы и объясняют гибель путешественников, пытавшихся ее покорить.Саамы опасаются этого места и поклоняются ему. Считается, что сюда приходили умирать шаманы. На берегах Сейдозера местные ставили жертвенные камни. Почти на каждом шагу встречаются сейды — крупные валуны на нескольких мелких камнях.По мнению некоторых писателей-фантастов и уфологов, район Сейдозера — место, где когда-то могла существовать гиперборейская цивилизация, а туристы считают окрестную территорию местом силы.АркаимДревний город в Челябинской области — старше Трои и ровесник египетских пирамид. Он назван в честь холма, расположенного в четырех километрах от археологического памятника.В поселении есть все признаки урбанизации — оборонительные стены, застроенная территория с центром, местом ритуальных действий и административных решений. При этом Аркаим был спроектирован с учетом положения солнца, луны и звезд, его могли использовать как обсерваторию. Тур на три дня сюда из Магнитогорска или Уфы стоит около 15 тысяч рублей, но жить придется в походных условиях.Плато ПуторанаГорный массив на севере Красноярского края — одна из самых загадочных и труднодоступных достопримечательностей России. По площади это место больше Великобритании — на 250 тысячах квадратных километров расположились тысячи озер.Водопады здесь необыкновенно живописны, а Тальниковский, в котором 15 ступеней, считают высочайшим в стране и одним из самых больших в Евразии. Потоки воды летят к земле с высоты не менее 600 метров.На фотографиях из космоса видно, что плато изрезано ущельями и каньонами глубиной до километра.Путешествие сюда — не экскурсионная поездка, а экспедиция: дорог нет, транспорт — лишь катера и снегоходы, а условия проживания — палатки или кемпинг. Но виды того стоят.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В России есть куда поехать даже самым искушенным путешественникам — в стране много необычных, уникальных достопримечательностей. Места, которые производят на гостей неизгладимое впечатление, — в материале РИА Новости.

Озеро Байкал

Самое глубокое на Земле — 20 процентов мирового запаса пресной воды. Она настолько прозрачная, что в солнечную погоду можно разглядеть дно на многометровой глубине.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШаман Валентин Хагдаев в горах побережья Байкала
Шаман Валентин Хагдаев в горах побережья Байкала - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Шаман Валентин Хагдаев в горах побережья Байкала
Большинство туристов стремится приехать на Байкал зимой, чтобы увидеть знаменитый лед. Можно гулять по нему, кататься на коньках. А главное — рассматривать метановые пузыри и трещины.
Обязательно нужно посетить Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров. Гостей привлекают не только живописные пейзажи, но и знакомство с шаманами: местные считают, что именно здесь живут духи.

Столбы выветривания на плато Маньпупунер

Семь причудливых глыб расположены в Печоро-Илычском заповеднике в Коми. Их высота от 30 до 42 метров.
© Getty Images / danilsnegmbПлато Маньпупунер
Плато Маньпупунер - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Getty Images / danilsnegmb
Плато Маньпупунер
Маньпупунер на языке народа манси означает "малая гора идолов". За миллионы лет ветер и дождь обточили хребты, разрушили породу и оставили только столбы причудливой формы. По легенде, эти останцы — окаменевшие великаны, пытавшиеся похитить красавицу Аим, дочь местного вождя Куущая, дружившего с добрыми духами. Есть также версия о внеземном происхождении этой достопримечательности.

Куршская коса

Куршская коса — одно из самых необычных мест Калининградской области и России в целом. Песчаная полоса растянулась почти на 100 километров между Зеленоградском и литовской Клайпедой, отделив Куршский залив от Балтийского моря.
© Getty Images / Anita_BonitaКуршская коса
Куршская коса - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Getty Images / Anita_Bonita
Куршская коса
Это место славится высокими дюнами и красивейшими лесами, в которых обитает до 300 видов животных.
© Getty Images / chivozolТанцующий лес
Танцующий лес - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Getty Images / chivozol
Танцующий лес
Одна из самых популярных достопримечательностей — Танцующий лес. Деревья посадили в 60-е годы прошлого века, чтобы укрепить почву на дюне Круглая. Стволы большинства растений причудливо изогнулись, причина до сих пор точно не определена. Туристы могут гулять по деревянному настилу, сходить с тропы нельзя.

Кунгурская ледяная пещера

Одна из крупнейших карстовых пещер в европейской части России расположена в Пермском крае, неподалеку от Кунгура. Ей не менее десяти тысяч лет. Из восьми километров два доступны для туристов. Там более 40 гротов, подземные озера, полторы сотни "органных труб" — шахт, которые почти достигают поверхности. А еще невероятно красивые сталактиты и сталагмиты.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКунгурская ледяная пещера в Пермском крае
Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае
Пещеру глубиной 27 метров называют одной из визитных карточек региона. Подземные ходы оборудованы цветной подсветкой.
По легенде, в одном из помещений спрятал золото Ермак, а часть проходов вырыл мамонт. Еще говорят, что посетителям с нечистой совестью в Метеорном гроте мерещится призрак Белого Спелеолога.

Сейдозеро

В переводе с языка саамов — "священное". Оно расположено в Ловозерских тундрах на Кольском полуострове. С трех сторон водоем окружен горами, это создает особый микроклимат, и растительность тут богаче, чем в соседней тундре.
CC BY 4.0 / Artem Abdukakharov / Lake Seydozero, Sacred Sami Lake in Murmansk Oblast, Russia (cropped)Сейдозеро
Сейдозеро - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
CC BY 4.0 / Artem Abdukakharov / Lake Seydozero, Sacred Sami Lake in Murmansk Oblast, Russia (cropped)
Сейдозеро
С Сейдозером связано множество легенд. Например, про злодея Куйву, чье изображение (70 метров в высоту и 30 в ширину) можно увидеть на скале Куйвчорр. Считается, что замурованный в горе над озером колдун не любит, когда его беспокоят. Тем якобы и объясняют гибель путешественников, пытавшихся ее покорить.
Саамы опасаются этого места и поклоняются ему. Считается, что сюда приходили умирать шаманы. На берегах Сейдозера местные ставили жертвенные камни. Почти на каждом шагу встречаются сейды — крупные валуны на нескольких мелких камнях.
По мнению некоторых писателей-фантастов и уфологов, район Сейдозера — место, где когда-то могла существовать гиперборейская цивилизация, а туристы считают окрестную территорию местом силы.

Аркаим

Древний город в Челябинской области — старше Трои и ровесник египетских пирамид. Он назван в честь холма, расположенного в четырех километрах от археологического памятника.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВиды историко-культурного заповедника "Аркаим"
Виды историко-культурного заповедника Аркаим - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Виды историко-культурного заповедника "Аркаим"
В поселении есть все признаки урбанизации — оборонительные стены, застроенная территория с центром, местом ритуальных действий и административных решений. При этом Аркаим был спроектирован с учетом положения солнца, луны и звезд, его могли использовать как обсерваторию. Тур на три дня сюда из Магнитогорска или Уфы стоит около 15 тысяч рублей, но жить придется в походных условиях.

Плато Путорана

Горный массив на севере Красноярского края — одна из самых загадочных и труднодоступных достопримечательностей России. По площади это место больше Великобритании — на 250 тысячах квадратных километров расположились тысячи озер.
© Getty Images / Sergei LebedevПлато Путорана
Плато Путорана - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Getty Images / Sergei Lebedev
Плато Путорана
Водопады здесь необыкновенно живописны, а Тальниковский, в котором 15 ступеней, считают высочайшим в стране и одним из самых больших в Евразии. Потоки воды летят к земле с высоты не менее 600 метров.
На фотографиях из космоса видно, что плато изрезано ущельями и каньонами глубиной до километра.
Путешествие сюда — не экскурсионная поездка, а экспедиция: дорог нет, транспорт — лишь катера и снегоходы, а условия проживания — палатки или кемпинг. Но виды того стоят.
