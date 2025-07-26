"Туда пускали не всех": что скрывается за каменными исполинами Урала
CC BY-SA 4.0 / Kasimys (color correction) / Столбы выветривания (Большие манзские болваны), Троицко-Печорский районСтолбы Маньпупунёр
CC BY-SA 4.0 / Kasimys (color correction) / Столбы выветривания (Большие манзские болваны), Троицко-Печорский район
Столбы Маньпупунёр
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Вадим Минеев. Столбы на плато Маньпупунёр в Республике Коми давно привлекают внимание ученых и туристов со всего мира. Вокруг "каменных стражей" высотой с 15-этажный дом ходит множество легенд и мифов. О загадочном памятнике природы — в материале РИА Новости.
Одно из семи чудес
Маньпупунёр на языке манси означает "Малая гора идолов". С 1930-го плато входит в Печоро-Илычский заповедник.
Столбы, похожие на древних стражей, по преданию, хранят в себе мудрость и тайны веков. Добраться до них невероятно сложно.
Всего столбов семь, высота — от 30 до 43 метров. Один, стоящий несколько в стороне, называют Шаманом. В 2008-м Маньпупунёр включили в список семи чудес России.
Тайна происхождения
Главная загадка — происхождение и антропоморфная форма столбов.
Как объясняют геологи, миллионы лет назад здесь были высокие горы. Под воздействием осадков и ветра они размывались и выветривались. Мягкие породы в итоге исчезли полностью. А вот твердые уцелели. Эти каменные истуканы, говоря по-научному, — столбы выветривания.
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии РФСтолбы выветривания на плато Маньпупунёр
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Столбы выветривания на плато Маньпупунёр
Уральский Стоунхендж
Мальпупунёр называют уральским Стоунхенджем. Красота завораживающая. Те, кто там побывал, рассказывали о небывалом приливе сил, который они испытали в тех местах.
Тысячелетиями манси поклонялись этим каменным изваяниям, наделенным, по их мнению, божественной силой.
Подниматься на плато было категорически запрещено простым смертным. Такое право имели исключительно шаманы, проводившие здесь особые ритуалы.
© Getty Images / danilsnegmbСтолбы Маньпупунёр
© Getty Images / danilsnegmb
Столбы Маньпупунёр
Легенды манси
Конечно, столь примечательное чудо природы не могло не породить множества легенд. Одна из самых известных — история о могучем великане, который хотел захватить земли манси. Старейшины народа обратились к шаману, способному общаться с духами природы. Тот вызвал страшную бурю, сверкали молнии и грохотал гром, а великан и его воины обратились в каменные столбы.
Другая легенда повествует о семи братьях, живших в гармонии с природой и охранявших леса. Однажды на их земли пришла чужеземная армия. Братья обратились к духу гор за помощью. И тот превратил их в непобедимых каменных исполинов, стоящих плечом к плечу.
Еще есть поверья, что Маньпупунёры — это стражи древних сокровищ, а также врата в иные миры.
Женщина народности манси
Трудная дорога
До плато очень непросто добраться туристам, тем не менее сюда можно прилететь, приплыть или прийти пешком.
По воздуху — самый простой, но и самый дорогой способ. Обычно на вертолете. Пилоты долго кружат над плато, чтобы пассажиры получше рассмотрели каменных великанов с воздуха.
Пешком — это примерно 230 километров в обе стороны. Такое путешествие обычно растягивают на две недели. Выходят из Ивделя Свердловской области, пересекают печально известный перевал Дятлова, осматривают гору Отортен и другие интересные места.
Есть еще и водно-пеший маршрут от деревни Усть-Унья. Оттуда туристов поднимают по Печоре на судне на воздушной подушке. Потом до плато пешком 25 километров. Весь поход — пять дней.
CC BY-SA 4.0 / / Upper Pechora River and Bear Stone Mountain; Pechora-Ilych ReserveПечоро-Илычский заповедник
CC BY-SA 4.0 / / Upper Pechora River and Bear Stone Mountain; Pechora-Ilych Reserve
Печоро-Илычский заповедник