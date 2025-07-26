Рейтинг@Mail.ru
"Туда пускали не всех": что скрывается за каменными исполинами Урала - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.07.2025 (обновлено: 08:02 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/ural-2031390258.html
"Туда пускали не всех": что скрывается за каменными исполинами Урала
"Туда пускали не всех": что скрывается за каменными исполинами Урала - РИА Новости, 26.07.2025
"Туда пускали не всех": что скрывается за каменными исполинами Урала
Столбы на плато Маньпупунёр в Республике Коми давно привлекают внимание ученых и туристов со всего мира. Вокруг "каменных стражей" высотой с 15-этажный дом... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:00:00+03:00
2025-07-26T08:02:00+03:00
россия
урал
республика коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031383191_0:198:3082:1932_1920x0_80_0_0_27bf593d46e1e1a21bf51d25895b49f6.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Вадим Минеев. Столбы на плато Маньпупунёр в Республике Коми давно привлекают внимание ученых и туристов со всего мира. Вокруг "каменных стражей" высотой с 15-этажный дом ходит множество легенд и мифов. О загадочном памятнике природы — в материале РИА Новости.Одно из семи чудесМаньпупунёр на языке манси означает "Малая гора идолов". С 1930-го плато входит в Печоро-Илычский заповедник.Столбы, похожие на древних стражей, по преданию, хранят в себе мудрость и тайны веков. Добраться до них невероятно сложно.Всего столбов семь, высота — от 30 до 43 метров. Один, стоящий несколько в стороне, называют Шаманом. В 2008-м Маньпупунёр включили в список семи чудес России.Тайна происхожденияГлавная загадка — происхождение и антропоморфная форма столбов.Как объясняют геологи, миллионы лет назад здесь были высокие горы. Под воздействием осадков и ветра они размывались и выветривались. Мягкие породы в итоге исчезли полностью. А вот твердые уцелели. Эти каменные истуканы, говоря по-научному, — столбы выветривания.Уральский СтоунхенджМальпупунёр называют уральским Стоунхенджем. Красота завораживающая. Те, кто там побывал, рассказывали о небывалом приливе сил, который они испытали в тех местах.Тысячелетиями манси поклонялись этим каменным изваяниям, наделенным, по их мнению, божественной силой.Подниматься на плато было категорически запрещено простым смертным. Такое право имели исключительно шаманы, проводившие здесь особые ритуалы.Легенды мансиКонечно, столь примечательное чудо природы не могло не породить множества легенд. Одна из самых известных — история о могучем великане, который хотел захватить земли манси. Старейшины народа обратились к шаману, способному общаться с духами природы. Тот вызвал страшную бурю, сверкали молнии и грохотал гром, а великан и его воины обратились в каменные столбы.Другая легенда повествует о семи братьях, живших в гармонии с природой и охранявших леса. Однажды на их земли пришла чужеземная армия. Братья обратились к духу гор за помощью. И тот превратил их в непобедимых каменных исполинов, стоящих плечом к плечу.Еще есть поверья, что Маньпупунёры — это стражи древних сокровищ, а также врата в иные миры.Трудная дорогаДо плато очень непросто добраться туристам, тем не менее сюда можно прилететь, приплыть или прийти пешком.По воздуху — самый простой, но и самый дорогой способ. Обычно на вертолете. Пилоты долго кружат над плато, чтобы пассажиры получше рассмотрели каменных великанов с воздуха.Пешком — это примерно 230 километров в обе стороны. Такое путешествие обычно растягивают на две недели. Выходят из Ивделя Свердловской области, пересекают печально известный перевал Дятлова, осматривают гору Отортен и другие интересные места.Есть еще и водно-пеший маршрут от деревни Усть-Унья. Оттуда туристов поднимают по Печоре на судне на воздушной подушке. Потом до плато пешком 25 километров. Весь поход — пять дней.
https://ria.ru/20250531/tsivilizatsiya-2020003194.html
https://ria.ru/20250719/nakhodka-2028562615.html
россия
урал
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031383191_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4037d7b158c8fa4904f00a193ab049bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, урал, республика коми
Россия, Урал, Республика Коми

"Туда пускали не всех": что скрывается за каменными исполинами Урала

CC BY-SA 4.0 / Kasimys (color correction) / Столбы выветривания (Большие манзские болваны), Троицко-Печорский районСтолбы Маньпупунёр
Столбы Маньпупунёр - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Kasimys (color correction) / Столбы выветривания (Большие манзские болваны), Троицко-Печорский район
Столбы Маньпупунёр
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Вадим Минеев. Столбы на плато Маньпупунёр в Республике Коми давно привлекают внимание ученых и туристов со всего мира. Вокруг "каменных стражей" высотой с 15-этажный дом ходит множество легенд и мифов. О загадочном памятнике природы — в материале РИА Новости.

Одно из семи чудес

Маньпупунёр на языке манси означает "Малая гора идолов". С 1930-го плато входит в Печоро-Илычский заповедник.
Столбы, похожие на древних стражей, по преданию, хранят в себе мудрость и тайны веков. Добраться до них невероятно сложно.
Всего столбов семь, высота — от 30 до 43 метров. Один, стоящий несколько в стороне, называют Шаманом. В 2008-м Маньпупунёр включили в список семи чудес России.
CC BY-SA 4.0 / Butorin / Печоро-Илычский заповедник, Троицко-Печорский районСтолбы Маньпупунёр
Столбы Маньпупунер - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Butorin / Печоро-Илычский заповедник, Троицко-Печорский район
Столбы Маньпупунёр

Тайна происхождения

Главная загадка — происхождение и антропоморфная форма столбов.
Как объясняют геологи, миллионы лет назад здесь были высокие горы. Под воздействием осадков и ветра они размывались и выветривались. Мягкие породы в итоге исчезли полностью. А вот твердые уцелели. Эти каменные истуканы, говоря по-научному, — столбы выветривания.
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии РФСтолбы выветривания на плато Маньпупунёр
Столбы выветривания на плато Маньпупунер - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Столбы выветривания на плато Маньпупунёр

Уральский Стоунхендж

Мальпупунёр называют уральским Стоунхенджем. Красота завораживающая. Те, кто там побывал, рассказывали о небывалом приливе сил, который они испытали в тех местах.
Тысячелетиями манси поклонялись этим каменным изваяниям, наделенным, по их мнению, божественной силой.
Подниматься на плато было категорически запрещено простым смертным. Такое право имели исключительно шаманы, проводившие здесь особые ритуалы.
© Getty Images / danilsnegmbСтолбы Маньпупунёр
Столбы Маньпупунер - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Getty Images / danilsnegmb
Столбы Маньпупунёр

Легенды манси

Конечно, столь примечательное чудо природы не могло не породить множества легенд. Одна из самых известных — история о могучем великане, который хотел захватить земли манси. Старейшины народа обратились к шаману, способному общаться с духами природы. Тот вызвал страшную бурю, сверкали молнии и грохотал гром, а великан и его воины обратились в каменные столбы.
Саркофаги Карахиа, гробницы воинов — типичные геометрические рисунки культуры чачапойя, символизирующие защиту божеств - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Они сошли с неба". В Перу нашли следы загадочной "облачной цивилизации"
31 мая, 08:00
Другая легенда повествует о семи братьях, живших в гармонии с природой и охранявших леса. Однажды на их земли пришла чужеземная армия. Братья обратились к духу гор за помощью. И тот превратил их в непобедимых каменных исполинов, стоящих плечом к плечу.
Еще есть поверья, что Маньпупунёры — это стражи древних сокровищ, а также врата в иные миры.
© РИА Новости / Илья Наровлянский | Перейти в медиабанкЖенщина народности манси
Женщина народности манси - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Илья Наровлянский
Перейти в медиабанк
Женщина народности манси

Трудная дорога

До плато очень непросто добраться туристам, тем не менее сюда можно прилететь, приплыть или прийти пешком.
По воздуху — самый простой, но и самый дорогой способ. Обычно на вертолете. Пилоты долго кружат над плато, чтобы пассажиры получше рассмотрели каменных великанов с воздуха.
Сфинкс и пирамиды в Гизе, пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Историю пора переписать". Находка в пирамидах Египта потрясла научный мир
19 июля, 08:00
Пешком — это примерно 230 километров в обе стороны. Такое путешествие обычно растягивают на две недели. Выходят из Ивделя Свердловской области, пересекают печально известный перевал Дятлова, осматривают гору Отортен и другие интересные места.
Есть еще и водно-пеший маршрут от деревни Усть-Унья. Оттуда туристов поднимают по Печоре на судне на воздушной подушке. Потом до плато пешком 25 километров. Весь поход — пять дней.
CC BY-SA 4.0 / / Upper Pechora River and Bear Stone Mountain; Pechora-Ilych ReserveПечоро-Илычский заповедник
Печоро-Илычский заповедник - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
CC BY-SA 4.0 / / Upper Pechora River and Bear Stone Mountain; Pechora-Ilych Reserve
Печоро-Илычский заповедник
 
РоссияУралРеспублика Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала