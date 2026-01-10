Рейтинг@Mail.ru
Энергетика СНГ устойчиво растет, рассказал генсек Содружества - РИА Новости, 10.01.2026
08:08 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/gensek-2067083333.html
Энергетика СНГ устойчиво растет, рассказал генсек Содружества
Энергетика СНГ устойчиво растет, рассказал генсек Содружества
экономика, ссср, таджикистан, россия, сергей лебедев, снг, содружество
Экономика, СССР, Таджикистан, Россия, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
Энергетика СНГ устойчиво растет, рассказал генсек Содружества

Лебедев рассказал, что энергетика СНГ устойчиво растет благодаря общему рынку

Флаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МИНСК, 10 янв - РИА Новости. На пространстве СНГ сложился общий электроэнергетический рынок, благодаря которому энергетика СНГ устойчиво растет, в 2024 году рост составил более 4%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
"Энергетику государств-участников СНГ отличает ряд уникальных преимуществ. Со времен СССР нам досталась надежная разветвленная энергетическая инфраструктура, совместный промышленный, научный и кадровый потенциал. И в рамках СНГ взаимодействие в сфере энергетики осуществляется весьма плодотворно. За прошедшие десятилетия проведена широкая модернизация действующих и введены в строй новые мощности. Сегодня можно говорить, что на пространстве СНГ существует общий электроэнергетический рынок", - сказал Лебедев.
По его словам, благодаря этому энергетика СНГ ежегодно демонстрирует устойчивый рост.
"В частности, рост производства электроэнергии в странах Содружества в 2024 году составил в среднем более 4%", - сказал генсек.
Лебедев сообщил, что в настоящее время одной из концептуальных задач в сфере энергетики является обеспечение параллельной работы энергосистем государств, позволяющей осуществлять взаимопоставки и транзит электроэнергии на пространстве Содружества.
"Кстати говоря, в 2024 году к параллельной работе присоединилась энергосистема республики Таджикистан, что положительно отразилось на надежности энергоснабжения и повышении энергетической безопасности региона в целом", - добавил он.
Лебедев отдельно отметил вклад атомных технологий в развитие экономики государств СНГ. "На пространстве СНГ атомные станции работают или строятся в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Украине. Не так давно в Москве прошел Глобальный атомный форум. Нисколько не сомневаюсь, что его результаты, прозвучавшие на нем выступления и конкретные предложения, особенно планы по строительству в Томской области первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом, являются прямым подтверждением тому, что вопрос о разных уровнях обеспечения энергоресурсами для стран СНГ не является первоочередным", - сказал Лебедев, отвечая на вопрос о неравном уровне обеспечения энергоресурсами стран Содружества.
ЭкономикаСССРТаджикистанРоссияСергей ЛебедевСНГСодружество
 
 
