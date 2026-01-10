Энергетика СНГ устойчиво растет, рассказал генсек Содружества

МИНСК, 10 янв - РИА Новости. На пространстве СНГ сложился общий электроэнергетический рынок, благодаря которому энергетика СНГ устойчиво растет, в 2024 году рост составил более 4%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Энергетику государств-участников СНГ отличает ряд уникальных преимуществ. Со времен СССР нам досталась надежная разветвленная энергетическая инфраструктура, совместный промышленный, научный и кадровый потенциал. И в рамках СНГ взаимодействие в сфере энергетики осуществляется весьма плодотворно. За прошедшие десятилетия проведена широкая модернизация действующих и введены в строй новые мощности. Сегодня можно говорить, что на пространстве СНГ существует общий электроэнергетический рынок", - сказал Лебедев

По его словам, благодаря этому энергетика СНГ ежегодно демонстрирует устойчивый рост.

"В частности, рост производства электроэнергии в странах Содружества в 2024 году составил в среднем более 4%", - сказал генсек.

Лебедев сообщил, что в настоящее время одной из концептуальных задач в сфере энергетики является обеспечение параллельной работы энергосистем государств, позволяющей осуществлять взаимопоставки и транзит электроэнергии на пространстве Содружества.

"Кстати говоря, в 2024 году к параллельной работе присоединилась энергосистема республики Таджикистан , что положительно отразилось на надежности энергоснабжения и повышении энергетической безопасности региона в целом", - добавил он.