Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Тренеры Этери Тутберидзе и Вероника Дайнеко лучше знают, стоит ли российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику принимать участие в соревнованиях для лучшей подготовки в оставшееся до Олимпийских игр 2026 года время, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.