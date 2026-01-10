Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Тренеры Этери Тутберидзе и Вероника Дайнеко лучше знают, стоит ли российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику принимать участие в соревнованиях для лучшей подготовки в оставшееся до Олимпийских игр 2026 года время, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Петросян и Гуменник завоевали право выступить на Олимпиаде, успешно пройдя в сентябре отбор на квалификационном турнире в Пекине. Тутберидзе тренирует трехкратную чемпионку России Петросян, Дайнеко работает с победителем декабрьского чемпионата страны Гуменником. В субботу источник РИА Новости сообщил, что фигурист подаст заявку на участие в Мемориале Петра Грушмана, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 января. Игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
"У Аделии Петросян и Петра Гуменника есть свои личные тренеры. И они точно знают, что каждому из них нужно делать для того, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм. Это разные люди, тренирующиеся у разных специалистов", - ответила Тарасова на вопрос о том, стоит ли спортсменам принимать участие в соревнованиях до Олимпийских игр.
По итогам чемпионата страны президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал РИА Новости о планах организовать специальный турнир с участием сильнейших российских фигуристов для лучшей подготовки к Олимпиаде Петросян и Гуменника. Но, по сведениям источника РИА Новости, в сжатые сроки организовать подобные соревнования оказалось проблематично, поэтому свои предолимпийские старты российские участники Игр будут планировать в соответствии с утвержденным календарем.
Последней проверкой перед Олимпиадой должен был стать чемпионат Санкт-Петербурга, который пройдет 1-2 февраля, но участие в Мемориале Грушмана порекомендовала чемпиону страны Тамара Москвина. На чемпионате Санкт-Петербурга Гуменник не выступит. Мемориал Грушмана пройдет в академии фигурного катания имени Николая Панина-Коломенкина в присутствии зрителей.
