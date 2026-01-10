Рейтинг@Mail.ru
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:58 10.01.2026 (обновлено: 17:31 10.01.2026)
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде
Тренеры Этери Тутберидзе и Вероника Дайнеко лучше знают, стоит ли российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику принимать участие в соревнованиях для... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
фигурное катание
спорт
санкт-петербург
пекин
аделия петросян
пётр гуменник
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
татьяна тарасова
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде

Тарасова: Тутберидзе и Дайнеко знают, как Петросян и Гуменнику подойти к ОИ

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Тренеры Этери Тутберидзе и Вероника Дайнеко лучше знают, стоит ли российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику принимать участие в соревнованиях для лучшей подготовки в оставшееся до Олимпийских игр 2026 года время, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Петросян и Гуменник завоевали право выступить на Олимпиаде, успешно пройдя в сентябре отбор на квалификационном турнире в Пекине. Тутберидзе тренирует трехкратную чемпионку России Петросян, Дайнеко работает с победителем декабрьского чемпионата страны Гуменником. В субботу источник РИА Новости сообщил, что фигурист подаст заявку на участие в Мемориале Петра Грушмана, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 января. Игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
«
"У Аделии Петросян и Петра Гуменника есть свои личные тренеры. И они точно знают, что каждому из них нужно делать для того, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм. Это разные люди, тренирующиеся у разных специалистов", - ответила Тарасова на вопрос о том, стоит ли спортсменам принимать участие в соревнованиях до Олимпийских игр.
По итогам чемпионата страны президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал РИА Новости о планах организовать специальный турнир с участием сильнейших российских фигуристов для лучшей подготовки к Олимпиаде Петросян и Гуменника. Но, по сведениям источника РИА Новости, в сжатые сроки организовать подобные соревнования оказалось проблематично, поэтому свои предолимпийские старты российские участники Игр будут планировать в соответствии с утвержденным календарем.
Последней проверкой перед Олимпиадой должен был стать чемпионат Санкт-Петербурга, который пройдет 1-2 февраля, но участие в Мемориале Грушмана порекомендовала чемпиону страны Тамара Москвина. На чемпионате Санкт-Петербурга Гуменник не выступит. Мемориал Грушмана пройдет в академии фигурного катания имени Николая Панина-Коломенкина в присутствии зрителей.
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян
26 декабря 2025, 13:15
 
Фигурное катание
 
