Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в "Крузейро" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:46 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/zherson-2066943772.html
СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в "Крузейро"
СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в "Крузейро" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в "Крузейро"
Футболист петербургского "Зенита" Жерсон в пятницу должен пройти медосмотр в "Крузейро", сообщает Central da Toca. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T01:46:00+03:00
2026-01-09T01:46:00+03:00
футбол
спорт
жерсон
крузейро
зенит
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030302570_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_9169422b727db0893dc79e433f276f24.jpg
https://ria.ru/20260109/mbappe-2066943118.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030302570_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c228878b4632b68465789cd28eeb7706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, жерсон, крузейро, зенит, трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Жерсон, Крузейро, Зенит, Трансферы в РПЛ
СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в "Крузейро"

Central da Toca: игрок "Зенита" Жерсон в пятницу пройдет медосмотр в "Крузейро"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖерсон
Жерсон - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Футболист петербургского "Зенита" Жерсон в пятницу должен пройти медосмотр в "Крузейро", сообщает Central da Toca.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Зенит" и "Крузейро" достигли устной договоренности о переходе. Сумма трансфера 28-летнего полузащитника составит 27 миллионов евро и еще три миллиона бонусами.
По информации источника, бразилец в пятницу утром прибудет в Белу-Оризонти и после медобследования подпишет контракт на четыре года.
Жерсон перешел в "Зенит" из бразильского "Фламенго" в июле 2025 года. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей и забил два мяча. За сборную Бразилии Жерсон сыграл в 14 встречах и отметился одним голом. В последний раз футболист выходил на поле в матче национальной команды в июне.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в "Эль-Класико"
01:35
 
ФутболСпортЖерсонКрузейроЗенитТрансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Флорида
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Торонто
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Оттава
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сиэтл
    Миннесота
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала