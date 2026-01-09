https://ria.ru/20260109/zherson-2066943772.html
СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в "Крузейро"
СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в "Крузейро" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в "Крузейро"
Футболист петербургского "Зенита" Жерсон в пятницу должен пройти медосмотр в "Крузейро", сообщает Central da Toca. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в "Крузейро"
Central da Toca: игрок "Зенита" Жерсон в пятницу пройдет медосмотр в "Крузейро"