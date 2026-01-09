Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН

ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Торговая сделка Китая и США имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение 2026 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.