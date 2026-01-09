Рейтинг@Mail.ru
Организаторы концерта Линдеманна в Ташкенте рассказали о зрителях из России
Шоубиз
 
23:38 09.01.2026 (обновлено: 23:42 09.01.2026)
Организаторы концерта Линдеманна в Ташкенте рассказали о зрителях из России
Организаторы концерта Линдеманна в Ташкенте рассказали о зрителях из России
Концерт фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Ташкенте в пятницу вызвал большой интерес у зарубежных зрителей, большинство из них было из России,... РИА Новости, 09.01.2026
Организаторы концерта Линдеманна в Ташкенте рассказали о зрителях из России

РИА Новости: на концерт Линдеманна в Ташкенте пришло много россиян

ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. Концерт фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Ташкенте в пятницу вызвал большой интерес у зарубежных зрителей, большинство из них было из России, сообщил РИА Новости директор компании IOSIS SHOW, организатора выступления в столице Узбекистана, Дмитрий Меньшиков.
Интернет-издание о культурно-развлекательных мероприятиях в Ташкенте Afisha.uz в июне 2025 года анонсировало концерт Линдеманна 9 января на площадке картинг-центра Axelon Karting Centre в парке Anhor. В столице Узбекистана вокалист Rammstein выступил в рамках своего сольного тура Meine Welt ("Мой мир") по Центральной Азии.
"Приезжих из других стран было больше половины, большинство - из России", - сказал Меньшиков, отвечая на вопрос о географии продажи билетов на концерт в Ташкенте.
По оценке корреспондента РИА Новости, площадка, рассчитанная примерно на 8 тысяч зрителей и почти не предусматривающая сидячих мест, во время концерта заполнилась на 80%. Стоимость билетов в танцевальную зону составляла 1,2 миллиона сумов (около 100 долларов), в фан-зону — 1,6 миллиона сумов (130 долларов), в VIP-зону — 4 миллиона сумов (330 долларов). Возрастное ограничение на концерт было установлено на уровне 18 лет, приобретенные билеты возврату не подлежали.
Во время выступления в столице Узбекистана Линдеманн регулярно подбадривал публику возгласами на русском языке - "Давай - Давай!", "Поехали". А в завершении концерта поблагодарил, сказав "Danke, Спасибо!".
В Ташкенте певец отказался от традиционного для своих шоу эпатажа. По данным соцсетей, на концертах в Казахстане 6-7 января он забрасывал зрителей рыбой и пирогами, доставая их из большого таза, установленного на сцене.
"Для Линдеманна такой эпатаж - абсолютно нормально. В Ташкенте, видимо, он решил взять публику исключительно музыкой", - рассказала РИА Новости зрительница Ольга из Новосибирска.
Она добавила, что специально прилетела в Узбекистан на несколько дней, чтобы посмотреть туристические достопримечательности и поесть настоящий плов.
По словам некоторых гостей из России, поездку на концерт многие совместили с коротким туристическим маршрутом по Узбекистану.
"Мы приехали сразу на три дня: концерт в Ташкенте и выходные в Самарканде и Бухаре. Такой формат - музыка плюс путешествие - идеальный", - отметил Александр из Санкт-Петербурга.
Шоубиз
 
 
