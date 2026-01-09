Организаторы концерта Линдеманна в Ташкенте рассказали о зрителях из России

ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. Концерт фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Ташкенте в пятницу вызвал большой интерес у зарубежных зрителей, большинство из них было из России, сообщил РИА Новости директор компании IOSIS SHOW, организатора выступления в столице Узбекистана, Дмитрий Меньшиков.

Интернет-издание о культурно-развлекательных мероприятиях в Ташкенте Afisha.uz в июне 2025 года анонсировало концерт Линдеманна 9 января на площадке картинг-центра Axelon Karting Centre в парке Anhor. В столице Узбекистана вокалист Rammstein выступил в рамках своего сольного тура Meine Welt ("Мой мир") по Центральной Азии

"Приезжих из других стран было больше половины, большинство - из России", - сказал Меньшиков, отвечая на вопрос о географии продажи билетов на концерт в Ташкенте.

По оценке корреспондента РИА Новости, площадка, рассчитанная примерно на 8 тысяч зрителей и почти не предусматривающая сидячих мест, во время концерта заполнилась на 80%. Стоимость билетов в танцевальную зону составляла 1,2 миллиона сумов (около 100 долларов), в фан-зону — 1,6 миллиона сумов (130 долларов), в VIP-зону — 4 миллиона сумов (330 долларов). Возрастное ограничение на концерт было установлено на уровне 18 лет, приобретенные билеты возврату не подлежали.

Во время выступления в столице Узбекистана Линдеманн регулярно подбадривал публику возгласами на русском языке - "Давай - Давай!", "Поехали". А в завершении концерта поблагодарил, сказав "Danke, Спасибо!".

В Ташкенте певец отказался от традиционного для своих шоу эпатажа. По данным соцсетей, на концертах в Казахстане 6-7 января он забрасывал зрителей рыбой и пирогами, доставая их из большого таза, установленного на сцене.

"Для Линдеманна такой эпатаж - абсолютно нормально. В Ташкенте, видимо, он решил взять публику исключительно музыкой", - рассказала РИА Новости зрительница Ольга из Новосибирска

Она добавила, что специально прилетела в Узбекистан на несколько дней, чтобы посмотреть туристические достопримечательности и поесть настоящий плов.

По словам некоторых гостей из России , поездку на концерт многие совместили с коротким туристическим маршрутом по Узбекистану.