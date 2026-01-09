Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" спустя месяц вывел Малкина из списка травмированных
01:15 09.01.2026
"Питтсбург" спустя месяц вывел Малкина из списка травмированных
"Питтсбург Пингвинз" вывел Евгения Малкина из списка травмированных, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" вывел Евгения Малкина из списка травмированных, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. Во вторник россиянин впервые тренировался в общей группе без ограничений.
Клуб представил отсутствовавшего месяц игрока роликом с его результативными действиями с подписью "возвращение Джино-машины".
В ночь на пятницу "пингвины" сыграют дома против "Нью-Джерси Девилз".
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 26 матчей и набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Контракт Малкина истекает летом 2026 года.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Питтсбург
4 : 1
Нью-Джерси
06:39 • Эрик Карлссон
(Рикард Ракелл, Сидней Кросби)
25:23 • Коннор Девар
(Рикард Ракелл, Кристфер Летанг)
39:07 • Евгений Малкин
(Сидней Кросби, Эрик Карлссон)
53:26 • Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари, Коннор Девар)
42:55 • Люк Хьюз
(Дуги Хэмилтон, Джек Хьюз)
