"Питтсбург" спустя месяц вывел Малкина из списка травмированных
"Питтсбург Пингвинз" вывел Евгения Малкина из списка травмированных, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
