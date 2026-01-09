"Питтсбург" спустя месяц вывел Малкина из списка травмированных

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" вывел Евгения Малкина из списка травмированных, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.

"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. Во вторник россиянин впервые тренировался в общей группе без ограничений.

Клуб представил отсутствовавшего месяц игрока роликом с его результативными действиями с подписью "возвращение Джино-машины".

В ночь на пятницу "пингвины" сыграют дома против " Нью-Джерси Девилз ".